Decisão aprofunda crise política, já que prefeito Luan Dantas está preso desde abril e rompido com a vice-prefeita Solange Campelo.
Após sucessivos pedidos de licença, o afastamento regimental do político acabou nessa segunda (20), motivando o processo administrativo
Prefeitos têm sido cassados por contratação irregular de servidores, compra de votos e até ao envolvimento com facções criminosas, entre outras infrações
Doença causa lesões graves e escurecidas no corpo e comprometimento do organismo
No episódio mais recente, o prefeito Luan Dantas, de Potiretama, é suspeito de contratar membro de facção para incendiar propriedade de um desafeto político
Luan Dantas, do PP, foi encaminhado para a Delegacia Municipal de Alto Santo
Segundo a Constituição, a remuneração máxima de servidores municipais é o valor do salário do prefeito da cidade
Os eleitos vão cumprir o mandato de quatro anos
Veja resultado da votação
Ação foi deflagrada pelo Ministério Público do Estado do Ceará, em parceria com a Polícia Civil, nesta terça-feira (30), e teve como alvo também secretários públicos e empresários