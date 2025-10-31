Diário do Nordeste
Duas pessoas posam para foto em um plenário com parede de madeira e letreiro metálico ao fundo que diz “PLENÁRIO JUSTINO AMORIM DE ALMEIDA”. Ambas seguram certificados: uma mulher vestida de branco, à esquerda, e um homem de terno preto e camisa branca, à direita. Eles sorriem levemente para a câmera. São Solange Campelo e Luan Dantas.

PontoPoder

TRE-CE mantém cassação de prefeito e vice de Potiretama e encaminha eleição suplementar no Município

Decisão aprofunda crise política, já que prefeito Luan Dantas está preso desde abril e rompido com a vice-prefeita Solange Campelo.

Ingrid Campos 23 de Outubro de 2025
Homem em pé fala ao microfone em um plenário com painel de madeira ao fundo, onde se lê “PLENÁRIO AGOSTINHO AMORIM DE ...”. Ele veste camisa clara e está ao lado de uma mesa com outras quatro pessoas sentadas, que observam ou escrevem. Ao fundo, há um arranjo decorativo com flores brancas e folhas vermelhas, sob iluminação rosada.

PontoPoder

Câmara de Potiretama abre processo de cassação contra o prefeito Luan Dantas, preso há seis meses

Após sucessivos pedidos de licença, o afastamento regimental do político acabou nessa segunda (20), motivando o processo administrativo

Ingrid Campos 21 de Outubro de 2025
eleição suplementar, senador sá

PontoPoder

Ceará pode ter oito eleições suplementares após decisões judiciais; veja lista de municípios

Prefeitos têm sido cassados por contratação irregular de servidores, compra de votos e até ao envolvimento com facções criminosas, entre outras infrações

Ingrid Campos 13 de Maio de 2025
Imagem de mulher vestida de profissional da saúde e abrindo a porta de uma ambulância

Ceará

‘Fungo Negro’: CE registrou 2 primeiras mortes do Brasil causadas por tipo de mucormicose em 2023

Doença causa lesões graves e escurecidas no corpo e comprometimento do organismo

Nicolas Paulino 22 de Abril de 2025
Prefeitos investigados por suposto envolvimento em facções criminosas

PontoPoder

Ceará tem pelo menos três prefeitos eleitos em 2024 investigados por envolvimento com facções criminosas; veja casos

No episódio mais recente, o prefeito Luan Dantas, de Potiretama, é suspeito de contratar membro de facção para incendiar propriedade de um desafeto político

Ingrid Campos 10 de Abril de 2025
Luan Dantas é um homem branco e calvo e na foto está de camisa de gola polo azul clara

PontoPoder

Prefeito de Potiretama, no interior do Ceará, é preso suspeito de integrar facção criminosa

Luan Dantas, do PP, foi encaminhado para a Delegacia Municipal de Alto Santo

Redação 03 de Abril de 2025
Plenário do Tribunal de Contas do Estado do Ceará

PontoPoder

TCE identifica prefeituras no Ceará que pagam salários superiores ao teto remuneratório; veja lista

Segundo a Constituição, a remuneração máxima de servidores municipais é o valor do salário do prefeito da cidade

Luana Barros 24 de Janeiro de 2025
Resultado das eleições 2024 para Vereador

PontoPoder

Quem ganhou a eleição 2024 para vereador em Potiretama?

Os eleitos vão cumprir o mandato de quatro anos

Redação 05 de Outubro de 2024
Resultado das eleições 2024 para prefeito

PontoPoder

Quem ganhou a eleição 2024 para prefeito em Potiretama?

Veja resultado da votação

Redação 05 de Outubro de 2024
Operação em Potiretama

PontoPoder

Prefeito de Potiretama é alvo de operação por suposto superfaturamento; gestor diz estar 'surpreso'

Ação foi deflagrada pelo Ministério Público do Estado do Ceará, em parceria com a Polícia Civil, nesta terça-feira (30), e teve como alvo também secretários públicos e empresários

Redação 30 de Abril de 2024
