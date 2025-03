Tribunal do Maranhão planeja gastar meio milhão de reais com a compra de celulares iPhone 16 para desembargadores

O Tribunal de Justiça do Maranhão (TJ-MA) publicou um edital, no último dia 25 de fevereiro, para a compra de 50 iPhones 16 Pro Max — modelo de última geração da marca Apple — para desembargadores. O valor deve ultrapassar meio milhão de reais. As informações são do portal OGlobo.

Segundo o edital, o pregão eletrônico para a aquisição dos dispositivos será realizado na próxima quinta-feira (13), às 14h. Cada celular tem o valor estimado de R$ 11.467,99 — o que totaliza R$ 573.399,50. Os recursos são provenientes da Diretoria de Informática do Tribunal.

Questionado sobre a compra, o TJ-MA garantiu que a contratação está "devidamente planejada e prevista no orçamento anual do Poder Judiciário, não representando impacto adicional às despesas já previstas".

Segundo o Tribunal, a compra dos celulares "não se configura em benefício pessoal, mas uma ferramenta de trabalho avançada, essencial para necessidades de serviço no âmbito do Judiciário".

Entre as necessidades, conforme o Órgão, estão "baixar e visualizar vídeos de audiências e memoriais com mais rapidez e qualidade" e "realizar sessões e audiências virtuais ou híbridas sem interrupções e com melhor desempenho de áudio e vídeo".

Veja também Maranhão Homem cai em voçoroca de 80 metros de profundidade no interior do Maranhão Maranhão Por falta de espaço no único cemitério de Matões, no Maranhão, falecidos são enterrados em via pública

Funções do aparelho celular

O Tribunal de Justiça do Maranhão afirmou ainda que os aparelhos iPhones 16 Pro Max serão utilizados para "acessar os sistemas processuais eletrônicos com mais fluidez, velocidade e maior visibilidade" e "garantir mobilidade e produtividade, permitindo que magistrados e servidores possam atuar de qualquer local com segurança e eficiência".

O Órgão ponderou que o edital é um Registro de Preços e que a compra dos celulares ainda não foi efetivada e não é obrigatória, mas "apenas assegura a possibilidade de aquisição futura pelo menor preço registrado, caso haja necessidade dentro do período de vigência da ATA”.

Sobre a escolha do modelo, um dos mais caros à venda no Brasil, o TJ-MA alega que "foi baseada estritamente em critérios técnicos e operacionais" e que "o aparelho é referência mundial em desempenho, confiabilidade e integração entre hardware e software".

"Com o rápido avanço das tecnologias, o Judiciário acompanha essa evolução, assegurando que sua estrutura atenda às necessidades da sociedade moderna, onde tempo, espaço e localização são cada vez mais relativizados", completa.