Um homem caiu em uma voçoroca com 80 metros de profundidade no município de Buriticupu, no Maranhão, nesta sexta-feira (7), segundo informações do portal g1 da região.

As voçorocas são abismos gigantes que surgem em áreas desmatadas, onde acúmulos de água ocorrem com facilidade e causam a erosão do solo.

Moradores da região teriam relatado a queda do homem, identificado apenas como Matheus, logo no início da manhã. Ele seria morador do Residencial Eco Buriticupu, uma das regiões cercadas e quase engolidas, aos poucos, por uma voçoroca.

Uma equipe de bombeiros civis teria tentado realizar o resgate, mas não obteve êxito por conta da dificuldade de aproximação do local do acidente. Logo depois, uma guarnição dos bombeiros militares em Açailândia, cidade vizinha, teria sido encaminhada ao local.

O resgate, entretanto, só teria ocorrido por volta das 10h30, com ajuda de moradores e dos bombeiros civis, que retiraram o homem do abismo com vida.

Até o momento, nenhuma informação sobre o estado de saúde da vítima foi divulgado oficialmente.

Calamidade pública

No mês de fevereiro, a Prefeitura de Buriticupu decretou estado de calamidade pública por conta de um novo avanço de voçorocas em meio ao período chuvoso.

Segundo o decreto, existem 1,2 mil pessoas em 250 moradias situadas em áreas de risco. Os bairros Caeminha, Centro, Vila Isaias, Santos Dumont, Eco Buriti, Terra Bela, Sagrima e Terceira Vicinal são os mais afetados.

A Justiça do Maranhão determinou que o município adote ações para conter os buracos. Entre as demandas, estão o isolamento de áreas afetadas, a atualização de cadastros das famílias que moram em áreas afetadas, apresentar plano para execução de obras de contenção e recuperação de áreas degradação.