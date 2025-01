Por falta de espaço no único cemitério de Matões, no Maranhão, falecidos são enterrados em via pública

Construído há quase um século, o cemitério de Matões, na região leste do Maranhão, não está mais dando conta da demanda. Sem espaço para novos sepultamentos no local, os falecidos têm sido enterrados ao redor do cemitério, inclusive nas ruas. As informações são do g1 Maranhão.

Na época da criação do cemitério, a cidade tinha menos de 4 mil habitantes. Atualmente, são cerca de 35 mil moradores e o único cemitério do município está superlotado.

Segundo o relato da reportagem, muitas vezes as famílias se veem forçadas a enterrar seus entes queridos em áreas que já estão ocupadas, uma camada acima de outro caixão. Porém, até o espaço na via pública já está acabando.

Ainda conforme o g1 Maranhão, o prefeito eleito de Matões, Nonatinho (União), afirmou por meio das redes sociais que um novo cemitério municipal será construído.