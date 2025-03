Léo Santana perdeu 5 kg em 36 horas de shows no Carnaval 2025

O cantor Léo Santana se apresentou no Carnaval, entre 25 de fevereiro e 5 de março, em quatro estados diferentes. Ao todo, foram 36 horas de shows, que culminaram na perda de 5kg. As informações são da Quem.

Para conseguir dar conta de tantas apresentações, o marido de Lore Improta conta com uma equipe de 80 profissionais, dentre banda, técnicos, produtores, roadies, staff, seguranças, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, stylist, figurinistas, balé, designers, assessoria, social media, financeiro, motoristas e assistentes de camarim.

Léo Santana escolheu como tema para trabalhar na folia This Is Pop, com referências da cultura pop em 16 figurinos com mais oito trocas de roupa durante as apresentações. O balé do artista usou, ao todo, 56 figurinos.

Ainda segundo o site, a equipe do cantor dormia uma média de apenas 3 horas por dia. Léo passou pela Bahia, Minas Gerais, São Paulo e Pernambuco. Foram sete shows em trio e nove shows em palcos, o que somam mais de 28 horas dançando e mais de 200 canções diferentes executadas.

Viagem

Lore Improta disse em entrevista ao portal Léo Dias que após o Carnaval deste ano, ela e o marido têm três viagens programadas para descansar pós-maratona: uma com a família toda, outra só com a filha e uma a dois.