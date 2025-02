Fortaleza receberá próximo voo de deportados brasileiros dos Estados Unidos; entenda

O Governo Federal decidiu que o próximo voo com brasileiros deportados dos Estados Unidos chegue ao País pelo Aeroporto Internacional de Fortaleza, no Ceará, e não por Belo Horizonte, como já ocorreu. As informações foram divulgadas pelo g1 de Minas Gerais.

O novo voo está previsto para chegar na próxima sexta-feira (7), e a escolha pela capital cearense é para evitar que o grupo sobrevoe o território nacional algemado, procedimento praxe em voos fretados dos EUA para repatriação.

Conforme o g1, essa decisão foi sugerida pelo próprio presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), durante reunião no Ministério das Relações Exteriores nessa segunda-feira (3).

Este será o segundo grupo que retorna desde o início da gestão de Donald Trump à frente da Casa Branca. O número de passageiros que chegará não foi divulgado.

Reunião

Os detalhes logísticos da chegada do voo e da assistência aos brasileiros deportados devem ser definidos em reunião nesta terça-feira (4), com a presença de autoridades do Ceará e de outros órgãos do Governo Federal.

No encontro, também deve ficar definido se a chegada por Fortaleza valerá apenas para o voo previsto para a sexta-feira ou para todos os outros com deportados que chegarão dos EUA a partir de agora.

