CPRaio será instalado em mais 16 cidades cearenses e atenderá 80% da população do CE ainda neste ano

O Governo do Estado anunciou, nesta quarta-feira (23), que o Comando de Policiamento de Rondas e Ações Intensivas e Ostensivas (CPRaio), da Polícia Militar do Ceará (PMCE), será instalado em mais 16 cidades cearenses e atenderá um total de 80% da população do Estado ainda neste ano.

Os municípios de Redenção, Novo Oriente, Campos Sales, Milagres, Marco, Jardim, Caririaçu, Aracoiaba, Guaiúba, Tamboril, Independência, Ocara, Cedro, Senador Pompeu, Ibiapina e Cruz, que têm mais de 25 mil habitantes cada, receberão as novas bases do Comando Especializado e o Sistema de Videomonitoramento, que auxilia na atuação dos Órgãos de Segurança Pública.

84 Com a nova etapa, o CPRaio passará a contar com 84 bases, 3.436 policiais militares em 1.853 motocicletas e 142 viaturas, no Estado. O Sistema de Videomonitoramento terá 82 centrais de e 3.843 câmeras interligadas, em território cearense.

O anúncio foi feito pelo governador Camilo Santana, nas redes sociais, ao lado da vice-governadora, Izolda Cela; do secretário da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), Sandro Caron; do coronel comandante-geral da PMCE, Márcio Oliveira; e do comandante do CPRaio, coronel PMCE Kilderlan Sousa.

Camilo Santana Governador do Estado Não temos medido esforços. Sei que é uma área desafiadora não só para o Ceará, mas para o Brasil inteiro. Isso exige muitos esforços e integração com outras áreas como o Poder Judiciário, órgãos federais e municipais. Temos trabalhado nas escolas de tempo integral e nas areninhas. E hoje nós vamos anunciar mais uma etapa do Raio a ser implementada. Isso é um planejamento e por isso estamos fazendo concursos públicos e estamos adquirindo motocicletas, além do treinamento que todas essas equipes passam.”

A vice-governadora Izolda Cela acrescentou que a programação de implantação do CPRaio, em etapas, "dá amostras de um planejamento que vem sendo feito no sentido de garantir sempre mais segurança dentro daquelas ações que se mostram importantes e necessárias para o nosso Estado".

O CPRaio nasceu com o crescimento do Batalhão de Policiamento de Rondas e Ações Intensivas e Ostensivas (BPRaio), que existe desde 2004, e foi implantado nas macrorregiões do Ceará em 2015. Três anos depois, o Batalhão foi expandido para cidades com mais de 50 mil habitantes; e em 2020, para municípios com mais de 30 mil habitantes.

“Todos nós sabemos que toda vez que se implanta uma nova base Raio, em uma cidade, melhora imediatamente a sensação de segurança, caem os índices de criminalidade, mas é importante fazer um destaque aqui. Medidas como essa, governador Camilo, que o senhor vem anunciando, são medidas estruturantes que trarão mais segurança, tranquilidade e paz, e não só agora, mas nos próximos 20, 30 e 40 anos em todos esses municípios”, concluiu o secretário da SSPDS, Sandro Caron.

Legenda: O anúncio foi feito pelo governador Camilo Santana, nas redes sociais, ao lado da vice-governadora, Izolda Cela, e de autoridades da Segurança Pública Foto: Divulgação/ SSPDS