Menina que sonha em ser policial militar escolhe festa de aniversário com tema do CPRaio, no Ceará

Balões, bolo, docinhos e lembranças nas cores preto e amarelo, que remetem ao Comando de Policiamento de Rondas e Ações Intensivas e Ostensivas (CPRaio) da Polícia Militar do Ceará (PMCE). Foi assim que a menina Esther, que sonha em ser policial militar, comemorou os seis anos, na última quarta-feira, em Várzea Alegre, no interior do Estado.

A criança pediu que os pais convidassem os policiais militares da região para a festa de aniversário para comemorar a nova idade com ela, bem como com a sua família e a vizinhança de sua rua, e uma equipe da 2ª Companhia do 5º Batalhão do CPRaio foi prestigiá-la.

“Esse tipo de iniciativa nos motiva cada vez mais a cumprir nossa missão. Ficamos muito gratos pelo reconhecimento da população. Nós, raianos, trabalhamos no sentido de aproximar o cidadão das Forças de Segurança, e convites como esse retratam nossa satisfação em incentivar as crianças a escolherem os caminhos do bem”, diz o tenente Jailton Martins, comandante da 2ª Companhia do 5° Batalhão do CPRaio de Várzea Alegre.

Carreira militar

O pai da garotinha, Francisco Alves, conta que Esther desde os três anos pede uma festa de aniversário com o tema do CPRaio, que esse ano ele não iria abrir mão do sonho da filha.

“Ficamos muito felizes em receber os policiais militares no aniversário da Esther. Todos os dias, quando saio para trabalhar, ela olha para mim e diz que vai ser policial militar. Fico muito feliz por ela ter esse pensamento de seguir uma carreira militar quando estiver adulta. A presença da Polícia Militar na festinha realizou um sonho da minha filha”, explicou.

“É um grande orgulho e responsabilidade ser exemplo para essa nova geração. Por isso, nos esforçamos para dar o nosso melhor para a população”, afirma o cabo Samuel Alves, do CPRaio. Ele foi um dos policiais militares que compareceu ao aniversário da criança.