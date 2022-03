Escola recebe reforço policial após alunos serem alvos de supostas ameaças em Fortaleza

Equipes da Polícia Militar, através do Batalhão de Policiamento de Prevenção Especializada (BPEsp), reforçaram o policiamento no entorno de uma unidade escolar, nessa quarta-feira (9), localizada no bairro Montese, em Fortaleza. A medida foi realizada após a circulação de áudios com suposta ameaças contra estudantes da instituição.

Apesar das suspeitas, os agentes de segurança constaram que as aulas ocorreram normalmente no colégio, segundo a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS). Além da parte investigativa e de inteligência, a área da instituição escolar conta com o policiamento ostensivo realizado pelo 6º Batalhão da PM, conforme a pasta.

Equipes do Comando de Policiamento de Rondas e Ações Intensivas e Ostensivas (CPRaio), da Força Tática (FT) e do Grupo de Segurança das Escolas (GSE) do BPesp também reforçaram os trabalhos ostensivos na região.

Em casos de ameaças concretas, a SSPDS orienta que um boletim de ocorrência (BO) deve ser registrado em uma unidade da Polícia Civil.

Denúncias

A população pode contribuir com as investigações repassando informações que auxiliem os trabalhos policiais. As informações também podem ser encaminhadas para o telefone (85) 3101-2954, do 11º Distrito Policial. O sigilo e o anonimato são garantidos.

As informações podem ser encaminhadas ainda para o número 181, o Disque-Denúncia da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), ou para o (85) 3101-0181, que é o número de WhatsApp, por onde podem ser feitas denúncias via mensagem, áudio, vídeo e fotografia. O sigilo e o anonimato são garantidos.

