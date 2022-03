Dono de empresa de internet é preso por furtar fios de cabo óptico em Fortaleza

O dono de uma empresa provedora de internet, situada no bairro Mondubim, em Fortaleza, foi preso em flagrante por furtar mais de três mil metros de cabo óptico. O material foi desviado de outras empresas de distribuição de internet, de acordo com informações divulgadas pela Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social do Estado do Ceará (SSPDS) nesta quinta-feira (10).

A prisão do empresário de 33 anos, suspeito de receptação, aconteceu na última segunda-feira (7). A investigação é realizada pela Polícia Civil do Estado do Ceará (PC-CE).

Legenda: Material furtado apreendido pela polícia Foto: Reprodução

VCrepórter

Presenciou um fato importante que merece virar notícia? Tem um vídeo ou uma foto? A sua sugestão ou denúncia pode virar uma matéria no Diário do Nordeste. Envie para o nosso WhatsApp (85) 99969-0752. Clique aqui para já mandar uma mensagem.

NEWSLETTER Os destaques das últimas 24h resumidos em até 8 minutos de leitura. E-mail CADASTRAR