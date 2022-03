Solto por determinação da Justiça, suspeito de ameaçar comerciantes em Caucaia é preso

Um homem suspeito de integrar uma facção carioca foi preso em Caucaia, nesta quarta-feira (9). Paulo Henrique Coelho Costa vinha ameaçando comerciantes da região. A reportagem apurou junto à fonte da Polícia Militar que Paulo ligava para as vítimas exigindo dinheiro, e caso elas não pagassem teriam seus comércios atacados pelo grupo armado.

O suspeito foi preso em flagrante, em posse de uma arma de fogo. Paulo já respondia a pelo menos três crimes, com passagens pela Polícia por tráfico de drogas. Ele chegou a ser detido em 2020, mas foi solto por determinação do Judiciário, durante audiência de custódia.

Paulo Henrique estava escondido em uma residência próximo ao presídio Carrapicho, na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF). Os policiais receberam denúncia indicando a localização exata e efetuaram o flagrante.

Ainda conforme apuração do Diário do Nordeste, a atuação do homem na cidade de Caucaia acontece há anos. O suspeito vinha trabalhando para tomar ponto de drogas de uma facção rival.

INVADIU CASA DE IDOSA

Em julho do ano passado, o Ministério Público do Ceará (MPCE) denunciou Coelho. A acusação partiu da ocasião em que Paulo Henrique chegou a ser preso no fim de 2020, em flagrante. Ele teria invadido a casa de uma idosa quando a Polícia fez cerco para prendê-lo.

A intenção do suspeito naquela época foi tentar se desvencilhar da droga que estava com ele. Quando os policiais conseguiram falar com a idosa, a mulher informou que não possuía nenhum vínculo com o suspeito. Na ocasião, foram localizadas trouxinhas de maconha com Paulo Henrique.

Ele foi encaminhado à audiência de custódia e teve a prisão relaxada. De acordo com o juiz, se verificou ilegalidade na prisão em flagrante por ausência de formalidade essencial do auto, o exame de corpo de delito.