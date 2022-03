Número 1 de facção no Maracanaú é preso por policiais militares

O número um de uma facção criminosa de Maracanaú, Região Metropolitana de Fortaleza (RMF), foi preso nesta terça-feira (8), na cidade de Caucaia. Paulo Sérgio Santana Herculano, de 26 anos, era foragido da Justiça e tem extensa ficha criminal, com passagens pelos crimes de tráfico de drogas, posse ilegal de arma de fogo de uso restrito, receptação e roubo.

A prisão aconteceu após levantamento feito pelo reservado do 14º Batalhão de Policiamento Militar, do Maracanaú, e contou com apoio dos PMs que atuam em Caucaia e o Batalhão de Polícia de Choque (BPChoque). Foi apreendida junto ao suspeito uma pistola 9 mm e munições.

A reportagem apurou que Paulo Sérgio mantinha cargo de liderança dentro de um grupo armado com forte atuação na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF). Ele se escondia em uma residência no Parque Leblon, em Caucaia, sabendo que havia mandado de prisão em aberto.

HISTÓRICO DO SUSPEITO

Paulo Sérgio é antigo conhecido pelas autoridades. Em 2014, ele foi preso junto ao seu pai. A Polícia encontrou drogas e armas em posse da dupla, naquela época já investigada por roubo de veículos e venda de armas de fogo.

No ano de 2016 ele fugiu pela primeira vez da prisão. Chegou a ser recapturado e encaminhado ao Instituto Penal Professor Olavo Oliveira II (IPPOO II), em Itaitinga. Em 2020, uma nova fuga.

O suspeito e outros 16 homens conseguiram escapar do equipamento usando uma corda formada por lençóis. Na época, a Secretaria da Administração Penitenciária (SAP) divulgou que os os presos saíram pelo muro da unidade.

