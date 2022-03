Grupo que sequestrou gerente de banco é investigado há 3 meses e é suspeito de estuprar mulher

Sete homens foram presos, uma pistola e outros materiais foram apreendidos em uma ação da Polícia Civil, na sexta-feira (4). O grupo é envolvido no sequestro de um gerente de banco público, registado na sexta-feira (4). As capturas ocorreram nos bairros Aldeota, Couto Fernandes e Parque Manibura.

De acordo com a Polícia Civil, o grupo era investigado há três meses. Eles rodavam em um carro pela cidade em busca dos possíveis alvos.

O grupo era violento e chegava a efetuar disparos contra as vítimas. Segundo a Polícia Civil, eles chegaram a estuprar uma mulher. Ao todo, os órgãos de seguranças apontam que os criminosos fizeram de 7 a 10 vítimas nos últimos três meses.

Extorsão contra gerente de banco

Legenda: Conforme as imagens, o gerente estacionou um veículo e se direcionou para a porta de uma residência. Três criminosos armados chegaram neste momento e realizam a abordagem Foto: Reprodução

O crime ocorreu no Bairro de Fátima, na Capital, na noite da última sexta-feira (4). Horas depois, a vítima, de 40 anos, foi localizada pelas Forças de Segurança do Estado.

O crime foi flagrado por câmeras de monitoramento da rua onde aconteceu a ação criminosa. Conforme as imagens, o gerente estacionou um veículo Jeep Renegade branco e se direcionou para a porta de uma residência. Três criminosos armados chegaram, em um Fiat Uno branco, e realizam a abordagem.

Veja ação criminosa:

De acordo com a Polícia Civil, o grupo efetuou um tiro na perna do gerente de banco durante o sequestro. A vítima foi levada a uma caixa eletrônico em um supermercado, no bairro de Fátima, por volta de 9h do sábado.

Durante a ação, policiais se aproximaram dos criminosos e o gerente pulou do carro do grupo, sendo salvo pela Polícia. Os sequestradores fugiram sendo presos depois.

O veículo do gerente bancário foi encontrado abandonado na Rua Espírito Santo, no bairro Bela Vista, em Fortaleza, na manhã do último sábado (5).

Ação antissequentro

Entre os presos, está um homem de 18 anos, investigado como mentor de ocorrências do tipo. O trabalho foi coordenado pela Divisão Antissequestro (DAS), com apoio da Coordenadoria de Operações e Recursos Especiais (Core) e Departamento de Inteligência (DIP) da PC-CE.

As diligências foram iniciadas ainda na noite do crime, após a vítima, um servidor público federal, ser abordada em uma via do bairro de Fátima. Os suspeitos entraram no carro da vítima, modelo Jeep Renagade e fugiram. Após abordagem ao homem, familiares foram procurados pelos suspeitos, com exigências de valores.



Diante da denúncia, os policiais civis da Divisão Antissequestro (DAS), com apoio da Coordenadoria de Operações e Recursos Especiais (Core) e Departamento de Inteligência (DIP) iniciaram a investigação e rapidamente encontraram o funcionário público e o carro da vítima.

Mentoria dos crimes

Durante o trabalho policial foi capturado Matheus Batista de Oliveira (18), com histórico de atos infracionais análogos aos crimes de porte ilegal de arma de fogo, tentativa de roubo a pessoa, tráfico de drogas e receptação. A prisão em flagrante ocorreu em um imóvel, no bairro Aldeota, quando o homem se preparava para fugir. No local, a Polícia Civilapreendeu uma pistola calibre 9 mm. municiada, além de uma quantia em dinheiro e uma quantidade de pó branco análogo à cocaína.



Ainda na residência, os policiais civis recuperaram uma motocicleta com registro de roubo. Conforme a investigação, Matheus é considerado o mentor do grupo criminoso responsável por crimes de extorsão e restrição da liberdade.

Ainda no bairro Aldeota, foi preso Caio César Evangelista Oliveira (27), com antecedentes por lesão corporal dolosa, crimes contra a administração pública e crimes de trânsito.



Conforme apurado pela Polícia Civil, ele teria articulado com Anderson Vinícius Silva de Medeiros (31), preso em um imóvel no bairro Parque Manibura, para utilizar a conta bancária desse no recebimento de valores. Também foi preso Rafael Martins Lima (21), com antecedente por roubo a pessoa, encontrado no bairro Couto Fernandes (AIS 5). Ele teria cedido o telefone para o contato com a família da vítima.



Além do material já citado, ainda foram apreendidos cinco celulares, três relógios e documentos. Os homens e as apreensões foram encaminhados à unidade especializada da Polícia Civil do Ceará, onde os suspeitos foram autuados por extorsão mediante restrição da liberdade, associação criminosa, porte ilegal de arma de fogo e receptação. Um inquérito policial foi instaurado para apurar o crime, bem como a participação do grupo em outras ações.