Polícia prende quatro suspeitos de sequestro de gerente bancário em Fortaleza

A Polícia Civil do Estado do Ceará (PC-CE) informou, no último sábado (5), que quatro pessoas foram presas sob suspeita de sequestro de um gerente bancário em Fortaleza. O crime ocorreu no Bairro de Fátima, na Capital, na noite da última sexta-feira (4). Horas depois, a vítima, de 40 anos, foi localizada pelas Forças de Segurança do Estado.

Em nota, a PC-CE declarou que a investigação segue em andamento e "mais informações serão repassadas em momento oportuno para não comprometer os trabalhos policiais".

Entenda o caso

O crime foi flagrado por câmeras de monitoramento da rua onde aconteceu a ação criminosa. Conforme as imagens, o gerente estacionou um veículo Jeep Renegade branco e se direcionou para a porta de uma residência. Três criminosos armados chegaram, em um Fiat Uno branco, e realizam a abordagem.

O trio exigiu que a vítima entrasse no próprio carro e saiu em seguida. De acordo com a Polícia Civil do Ceará (PC-CE), o homem foi localizado rapidamente e já está com a família.

Já o veículo do gerente bancário foi encontrado abandonado na Rua Espírito Santo, no bairro Bela Vista, em Fortaleza, na manhã do último sábado (5).

