Gerente de banco é sequestrado por criminosos no Bairro de Fátima e localizado pela Polícia

Um gerente bancário de 40 anos foi sequestrado por criminosos, no Bairro de Fátima, em Fortaleza, na noite da última sexta-feira (4). Horas depois, ele foi localizado pelas Forças de Segurança do Estado.

A ação criminosa foi flagrada por câmeras de monitoramento da rua onde aconteceu o crime. Conforme as imagens, o gerente estacionou um veículo Jeep Renegade branco e se direcionou para a porta de uma residência. Três criminosos armados chegaram neste momento, em um Fiat Uno branco, e realizam a abordagem.

O trio exigiu que a vítima entrasse no próprio carro e saíram em seguida. De acordo com a Polícia Civil do Ceará (PCCE), o homem foi localizado rapidamente e já está com a família.