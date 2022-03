Passageira é presa em Penaforte suspeita de tráfico interestadual de drogas

Uma passageira de ônibus foi presa em flagrante nesta terça-feira (8) suspeita de tráfico interestadual de drogas. A mulher estava viajando com 12 tabletes de entorpecentes quando a Polícia Civil abordou o veículo na BR-116, em Penaforte.

Antônia Darlene Mota Batista, de 26 anos, já possuía antecedentes criminas pelo mesmo crime. Ela era investigada há, pelo menos, seis meses, como responsável pela logística e coordenação do transporte interestadual de drogas.

Segundo os levantamentos da Polícia Civil, Darlene comprou uma passagem em São Paulo com destino a Juazeiro do Norte, na Região do Cariri. Antes de chegar ao último município, a suspeita foi abordada por agentes de segurança.

Os policiais encontraram uma mala no bagageiro do ônibus com 12 kg de cocaína. A suspeita foi autuada em flagrante por tráfico interestadual de drogas.