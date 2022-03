Uma pessoa é morta a tiros e sete ficam feridas em festa de forró em Horizonte

Um homem de 27 anos foi morto a tiros e outras sete pessoas ficaram feridas após um tiroteio em uma festa de forró em Horizonte, na Região Metropolitana de Fortaleza, neste domingo (6).

Os feridos foram encaminhados para unidades hospitalares. A Polícia Civil investiga o crime e segundo nota da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), equipes policiais fazem diligências para capturar os suspeitos.

Até esta segunda-feira (7) ninguém foi preso e ainda não há informações sobre o que motivou o ataque, ocorrido em um clube no bairro Dourados.

"De acordo com as primeiras informações, indivíduos chegaram em um estabelecimento comercial, no bairro Dourados, onde realizaram disparos de arma de fogo", disse a SSPDS