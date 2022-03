Ciúme pela ex-namorada teria motivado tentativa de homicídio por parte de policial militar no Crato

O soldado da Polícia Militar de Pernambuco (PMPE) preso no Crato por tentativa de homicídio já tinha rixa anterior com a vítima. Conforme denúncia do Ministério Público do Ceará (MPCE), o acusado Nataniel Sousa Silva e o homem baleado se relacionaram com uma mesma mulher.

Consta em documentos obtidos pela reportagem do Diário do Nordeste que o PM já tinha atentado contra a mesma vítima em uma outra oportunidade. Na ocasião anterior, o denunciado disparou contra o desafeto, tendo atingido apenas o carro dele.

A denúncia ofertada pelo MPCE nessa quinta-feira (3) foi acolhida no dia seguinte pelo juiz da 1ª Vara Criminal da Comarca do Crato. Agora, Nataniel Sousa está na condição de réu no Judiciário cearense devido a tentativa de homicídio duplamente qualificada, com motivo torpe e uso de recurso que dificultou ou tornou impossível a defesa do ofendido.

Nataniel tinha sido denunciado recentemente em um outro processo, também ocorrido na região do Cariri. Conforme a acusação, o PM foi visto em posse de um revólver, calibre 38, sem autorização legal ou regulamentar.



O QUE DIZ A ACUSAÇÃO

O inquérito foi instaurado após a prisão em flagrante do soldado, no dia 21 de fevereiro de 2022. De acordo com a investigação, Nataniel, consciente e voluntariamente, efetuou diversos disparos de arma de fogo para matar a vítima, mas não conseguiu concluir o homicídio por circunstâncias alheias a sua vontade.

O crime aconteceu em um estacionamento, na saída de uma festa na Região do Cariri. Vítima conversava com um casal de amigos, "quando o infrator o surpreendeu, chamando seu nome tendo, em seguida, disparando com uma arma de fogo contra si à queima-roupa".

Confome testemunhas, Nataniel chegou a esvaziar o pente da arma de fogo. O homem baleado foi socorrido a uma unidade hospitalar e a Polícia Militar do Ceará (PMCE) acionada para atender a ocorrência. O suspeito foi localizado em uma residência, detido em flagrante e conduzido à Delegacia, sem resistir à prisão.

