Soldado da PM de Pernambuco é preso no Crato por tentar matar homem em saída de festa

Um soldado da Polícia Militar de Pernambuco (PMPE) foi preso na cidade do Crato, Interior do Ceará. O policial identificado como Nataniel Sousa Silva é suspeita de tentativa de homicídio.

Nataniel e a vítima, de nome preservado, teriam discutido no estacionamento de uma festa. Há informações que o soldado chegou a efetuar seis disparos de arma de fogo.

Por volta das 0h30 desta segunda-feira (21), policiais militares foram acionados pela Coordenadoria de Operações de Segurança (Ciops) para atender a uma ocorrência de som alto. Ao chegar no local, uma testemunha indicou ter visto um homem de blusa preta e short jeans efetuando diversos disparos contra uma pessoa.

Os PMs identificaram que a vítima deu entrada em um hospital na região do Cariri e foram em busca do autor do crime. Testemunhas apontaram o nome de Nataniel como responsável. Participaram das diligências PMs da 3ª CIA do 2º Batalhão do Policiamento do Crato.

Não há informações sobre o atual estado de saúde da vítima

O soldado e a vítima já tinham se envolvido em uma ocorrência anterior, quando o PM também tentou assassinar o mesmo homem. O suspeito foi localizado em uma residência, detido em flagrante e conduzido à Delegacia, sem resistir à prisão.

