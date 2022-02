Homem é preso em shopping de Fortaleza suspeito de injúria racial contra funcionária de restaurante

Um homem foi preso em flagrante neste domingo (20) em um shopping do bairro Papicu, em Fortaleza, suspeito do crime de injúria racial e ameaças contra funcionários do estabelecimento.

Segundo a Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), Igor Aquino de Melo, 42, com antecedentes por lesão corporal dolosa e crimes de trânsito, estava na praça de alimentação do shopping, quando teria xingado a funcionária de um restaurante com termos relacionados à sua cor, após ela se recusar a guardar cervejas dele na geladeira do estabelecimento, cumprindo ordens do gerente do local.

Durante o ataque, os seguranças do shopping tentaram afastar o suspeito da vítima, que ainda ameaçou o gerente do restaurante.

A Polícia Militar do Ceará (PMCE) foi acionada e, ao chegar no local, os oficiais foram xingados e ameaçados pelo suspeito durante a abordagem. Ele foi rendido e encaminhado ao 2º Distrito Policial.

Na delegacia, Igor Aquino foi autuado por injúria racial, injúria, ameaça, resistência e desacato. Um inquérito policial foi instaurado e transferido para o 15º Distrito Policial, que conduz a investigação.