Velório de missionário cearense morto no Quênia acontece nesta quarta (28) em Varjota

O velório de Francisco Antônio Chagas Barbosa, missionário cearense morto no Quênia, acontece nesta quarta-feira (28), no município de Varjota, Interior do Ceará. De acordo com Nilson Cezar, diretor da organização Missão Cristã Mundial, a urna funerária do pastor chegou ao Brasil na noite dessa terça-feira (27).

Ainda segundo Nilton, os restos mortais do missionário foram transportados pela viúva de Francisco, Franciane Barbosa, que também estava no país africano. Com a urna em solo cearense, familiares e amigos podem se despedir do missionário. O enterro será na mesma cidade.

ENTENDA O CASO

Membro da Missão Cristã Mundial, o pastor estava no Quênia para desempenhar atividades religiosas e desapareceu ao sair para um supermercado, no dia 7 deste mês. Três dias depois, a morte foi confirmada pela entidade.

Segundo a esposa da vítima, o missionário teria sido executado a tiros dentro do próprio carro por dois homens. Após o assassinato, os suspeitos teriam ateado fogo no veículo. O crime foi capturado por câmeras de segurança, de acordo com a Embaixada do Brasil no Quênia.

Newsletter Os destaques das últimas 24h resumidos em até 8 minutos de leitura. E-mail INSCREVA-SE