Pastor e missionário cearense é encontrado morto após ser sequestrado no Quênia

O pastor e missionário Francisco Barbosa foi sequestrado e morto após sair de casa para ir ao supermercado, em Nairóbi, no Quênia, onde vivenciava missão religiosa. Ele estava desaparecido desde a última quarta-feira (7) e, neste sábado (10), a entidade Missão Cristã Mundial (MCM) confirmou que ele foi encontrado morto.

Barbosa era natural de Varjota, no Ceará, conforme confirmado ao Diário do Nordeste por representante da MCM. Há sete anos ele morava com a família no Quênia, que fez campanha, nos últimos dias, por informações de Barbosa.

O falecimento foi informado pela filha de Francisco, Anny Victoria, nas redes sociais. "O céu faz uma grande festa para receber meu papai. É com muita dor no coração e em prantos que escrevo isso. Agradeço de coração a todos que divulgaram e se juntaram a nós no pior momento de nossas vidas. Mas Deus quis levar o meu pai".

O pastor atuava com uma vasta gama de etnias no Quênia, fazendo trabalho de evangelização. Ele também atua no resgate e no cuidado de mulheres viúvas e crianças. No Instagram, Francisco compartilhava diversas publicações de seus trabalhos como missionário.

Religioso foi morto e queimado

De acordo com a esposa do pastor, Franciane Barbosa, Francisco foi executado a tiros dentro de seu carro por dois homens. A Embaixada do Brasil no Quênia informou à família que o crime foi capturado por câmeras de segurança.

Após matarem o cearense, os homens atearam fogo no veículo, e o corpo do pastor foi carbonizado. A pastora agradeceu o apoio e as orações feitas desde o desaparecimento.

O missionário foi visto pela última vez por volta das 15h, no horário local de Nairóbi, na quarta-feira. O carro dele teria circulado pela cidade em posse de um grupo de homens que seriam os sequestradores.

Missão cristã lamenta morte

A MCM divulgou um comunicado oficial de luto pela morte do pastor Francisco. O fundador da Missão, pastor José Rodrigues, pontuou que o cearense deixa um "legado ímpar em missões".

"Seu trabalho alcançou crianças, viúvas, povos que lutavam contra a fome e a sede. São incontáveis as sementes deixadas, bíblias distribuídas e vidas que foram salvas pelo Senhor por conta de sua dedicação à obra."

Investigação

Conforme a MCM, todos os órgãos de investigação atuam no caso, bem como a embaixada brasileira no país africano.

Na sexta-feira (9), o Diário do Nordeste pediu informações do caso ao Itamaraty e aguarda informações.