Diário do Nordeste
Assinante
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Notícias

Fotos de capote que anda de moto no interior do Ceará

Ceará

Homem adota capotes, batiza de Kenan e Kel e anda com eles de moto no interior do CE; veja vídeo

Animais são conhecidos na cidade e andam pela cidade de Varjota na moto do tutor

Matheus Facundo 16 de Julho de 2025
Imagens da operação que capturou quatro pessoas por suspeita de matar dono de bar e tentativa de chacina em Varjota, Ceará

Segurança

Quatro pessoas são capturadas por suspeita de matar dono de bar e tentativa de chacina em Varjota

Durante as diligências, armas, munições e uma granada também foram apreendidas

Redação 19 de Maio de 2025
Entrada de ambulâncias do Hospital Municipal de Varjota com várias pessoas e policiais do grupamento Raio transitando

Segurança

Dono de bar é morto e quatro pessoas ficam feridas em tentativa de chacina em Varjota, no Ceará

Homem havia aberto comércio na Cidade há um mês

Redação 19 de Maio de 2025
Estabelecimento comercial no Centro da cidade vendia peças de veículos roubados, segundo a Polícia Civil

Segurança

Polícia Civil desarticula esquema de venda de peças de veículos roubados em Varjota, no Ceará

Estabelecimento no Centro do município contava com dois galpões que armazenavam diversas peças adulteradas

Redação 21 de Fevereiro de 2025
Resultado das eleições 2024 para Vereador

PontoPoder

Quem ganhou a eleição 2024 para vereador em Varjota?

Os eleitos vão cumprir o mandato de quatro anos

Redação 05 de Outubro de 2024
Resultado das eleições 2024 para prefeito

PontoPoder

Quem ganhou a eleição 2024 para prefeito em Varjota?

Veja resultado da votação

Redação 05 de Outubro de 2024
Pessoa responde exame de concurso público

Papo Carreira

Prefeitura de Varjota abre concursos e seleção pública com salários de até R$ 2,8 mil; veja editais

Inscrições começam nesta quarta-feira (20) e seguem até o dia 15 de abril

Redação 20 de Março de 2024
Polícia Civil segue realizando investigações

Segurança

Adolescente é morto e outros três ficam feridos após tiros em quadra esportiva em Varjota, no Ceará

Polícia segue investigações para encontrar suspeitos

Redação 07 de Dezembro de 2023
Imagem mostra suspeito atirando contra casa de vítima de assassinato. Técnica de enfermagem é morta, em 28 de setembro de 2023, ao tentar defender irmã de ataque do ex-marido em Varjota, Interior do Ceaá

Segurança

Suspeito de matar técnica de enfermagem é preso no interior do Ceará

Pedro Ivo, de 36 anos, foi localizado em um imóvel abandonado em região de mata, entre as cidades de Reriutaba e Varjota

Redação 01 de Outubro de 2023
Imagem mostra suspeito atirando contra casa de vítima de assassinato. Técnica de enfermagem é morta, em 28 de setembro de 2023, ao tentar defender irmã de ataque do ex-marido em Varjota, Interior do Ceaá

Segurança

Técnica de enfermagem é morta ao tentar defender irmã de ataque do ex-marido

Antigo cunhado da vítima é o principal suspeito do crime e está foragido

Redação 29 de Setembro de 2023
1 2 3