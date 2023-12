Adolescente é morto e outros três ficam feridos após tiros em quadra esportiva em Varjota, no Ceará

Um adolescente de 15 anos foi morto e outros três jovens foram atingidos por disparos no bairro Empréstimo, na cidade de Varjota, no Interior do Ceará, na noite de quarta-feira (6). As informações foram apuradas pela TV Verdes Mares.

O adolescente foi identificado como Marcos Vínicius Rodrigues Carvalho. As vítimas estavam brincando em uma quadra esportiva quando dois homens chegaram em uma motocicleta, dispararam contra o grupo e fugiram.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) chegou a realizar os primeiros socorros no local do crime. Em seguida, os adolescentes foram encaminhados para o Hospital Municipal de Varjota. Marcos Vinicius não resistiu aos ferimentos e faleceu na unidade de saúde.

Uma criança de 12 anos e os outros jovens, de 15 e 17 anos, foram transferidos para a Santa Casa de Sobral. O estado de saúde deles não foi informado.

Investigações

Conforme a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), um inquérito foi registrado na Delegacia Regional de Sobral e transferido para a Delegacia Municipal de Varjota, unidade que dará prosseguimento às investigações sobre o caso.

O órgão de segurança informou que a população pode contribuir com as investigações repassando informações que auxiliem os trabalhos policiais. As denúncias podem ser feitas para o número 181, o Disque-Denúncia da SSPDS, ou para o WhatsApp (85) 3101-0181, por onde podem ser feitas denúncias via mensagem, áudio, vídeo e fotografia.