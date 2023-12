Governador Elmano de Freitas realiza entrega de 2.280 novas pistolas à PMCE

O Governo do Ceará entregou, nesta quinta-feira (7), novas 2.280 pistolas Glock à Polícia Militar do Estado (PMCE). A cerimônia de entrega ocorreu na sede do Centro Integrado de Segurança Pública (Cisp) e contou com a presença do governador Elmano de Freitas (PT).

Do montante entregue, 2.150 são pistolas calibre .40 e 130 unidades do modelo 9 mm.

As armas serão destinadas ao Policiamento Ostensivo Geral em Fortaleza, Região Metropolitana e regiões Norte e Sul do Estado, bem como ao efetivo das tropas especializadas da PMCE.

As armas, segundo destacou o governador, são as mesmas utilizadas pelas melhores forças de segurança do mundo, entre elas o exército americano, o FBI e a Polícia Federal (PF).

"É um investimento da ordem de R$ 5 milhões, para continuarmos a fortalecer a Polícia Militar do Ceará no enfrentamento ao crime organizado, sabendo que é muito importante o que estamos realizando, de chamar pessoas do concurso da PM, para garantirmos o fortalecimento dela com pessoal, mas precisamos ter pessoal e condições efetivas dessa Policia Militar atuar na rua enfrentando o crime organizado", disse Elmano.

Veja também

Hospital da Polícia Militar

Ainda durante a cerimônia, o governador falou sobre a intenção de iniciar o processo para a construção do Hospital da Polícia Militar do Estado do Ceará.

"A entrega das armas aqui hoje é apenas uma expressão daquilo que nós achamos que devemos vivenciar. Está na minha cabeça alteração de como é o fardamento hoje da nossa Polícia, está na minha cabeça resolver o problema da IRSO (Indenização de Reforço ao Serviço Operacional), e a gente poder continuar o trabalho de reforma dos batalhões. Nós agora terminamos o hospital da Uece, vamos só fazer uma urbanização e na hora da inauguração podem ter certeza que começa o processo de retomada para ter um Hospital da Polícia Militar do Estado do Ceará", disse Elmano.