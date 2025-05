Dono de bar é morto e quatro pessoas ficam feridas em tentativa de chacina em Varjota, no Ceará

O dono de um bar foi morto e quatro pessoas foram baleadas em uma tentativa de chacina em Varjota — cidade distante 263 km de Fortaleza —, na tarde desse domingo (18). Conforme a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), as forças de segurança estão em diligências na busca da identificação dos suspeitos pelo crime.

Segundo apuração da TV Verdes Mares, as vítimas estavam em confraternização no bar quando dois homens chegaram em uma moto e deflagaram vários disparos.

O comerciante morto foi identificado sendo Givanildo Carlos do Nascimento, 43. Ele era do município de Reriutaba e havia aberto o bar há um mês.

As outras quatro pessoas baleadas foram levadas para o Hospital Municipal de Varjota para atendimento médico.

Investigações

Equipes da Polícia Militar, da Perícia Forense do Estado do Ceará (Pefoce) e da Polícia Civil, por meio do Departamento de Polícia Judiciária do Interior Norte (DPJI-Norte), foram acionadas e seguem com as diligências na região em busca dos suspeitos pelo crime.

A Delegacia de Varjota está a cargo dos trabalhos investigativos para elucidar o caso. A ocorrência está em andamento.