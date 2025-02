Polícia Civil desarticula esquema de venda de peças de veículos roubados em Varjota, no Ceará

Um comércio de peças de veículos roubados foi desarticulado pela Polícia Civil do Ceará (PCCE) no município de Varjota, na região Norte do Estado, nessa quinta-feira (21). A ação resultou na prisão em flagrante de um homem de 31 anos.

A atuação ilegal no estabelecimento do Centro da cidade chegou ao conhecimento da Delegacia de Roubos e Furtos de Veículos e Cargas (DRFVC), unidade especializada da PCCE.

No local, os policiais civis encontraram grades frontais de veículos com sinais identificadores apagados. Além disso, os agentes localizaram mais dois galpões que armazenavam diversas peças adulteradas.

Diante dos fatos, o responsável pelo comércio foi conduzido para uma unidade policial, onde foi autuado em flagrante por posse de peças de veículos adulterados e receptação qualificada. Agora, ele está à disposição da Justiça.

Canais de denúncia

A população pode contribuir com as investigações repassando informações que auxiliem os trabalhos policiais. As informações podem ser direcionadas para o número 181, o Disque-Denúncia da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), ou para o (85) 3101-0181, que é o número de WhatsApp, pelo qual podem ser feitas denúncias via mensagem, áudio, vídeo e fotografia.

As denúncias podem ser encaminhadas ainda para o número (85) 3101-7526, da Delegacia de Roubos e Furtos de Veículos e Cargas (DRFVC). O sigilo e o anonimato são garantidos.

