Menino de dois anos morre após se afogar em piscina em Barbalha

Uma criança de dois anos morreu após se afogar em uma piscina no bairro Alto da Alegria, em Barbalha, no último domingo (25). Conforme informado pela Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), a criança chegou a ser levada para o hospital, mas não resistiu.

De acordo com o órgão, Levi dos Santos teria se afogado na piscina de um imóvel. Ao notar a situação, familiares do menino o socorreram, levando-o para uma unidade de saúde. Apesar dos esforços, a criança não resistiu e acabou falecendo.

Equipes da Perícia Forense do Estado do Ceará (Pefoce) e da Polícia Militar do Ceará (PMCE) foram acionadas e chegaram a ir até o local. No entanto, não há mais informações sobre o caso, que segue sendo investigado pela Delegacia Municipal de Barbalha.

Em nota, a Prefeitura do município lamentou a morte da criança e prestou solidariedade à parentes e pessoas próximas ao menino: “Neste momento de dor, desejamos força e conforto aos corações dos familiares e amigos”.

