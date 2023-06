Recém-nascido é salvo por bombeiros após se engasgar durante amamentação em Fortaleza

Um bebê de apenas três dias foi salvo por uma equipe do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Ceará (CBMCE) após se engasgar durante a amamentação. Os momentos de aflição foram vividos na madrugada desta segunda-feira (26), em uma residência do bairro Prefeito José Walter. A ocorrência é o segundo caso, em menos de uma semana, envolvendo resgate de crianças engasgadas no Ceará.

De acordo com os bombeiros, os pais do recém-nascido procuraram atendimento após notar que as vias aéreas do filho foram obstruídas por leite materno. Ao chegar ao local, um dos agentes realizou a manobra de Heimlich no bebê, permitindo que a vítima voltasse a respirar.

Com a situação angustiante, a mãe do recém-nascido passou mal e, após o atendimento inicial, foi encaminhada junto ao filho para uma unidade de saúde, onde foram realizadas avaliações médicas.

CASOS DE ENGASGO

Na última sexta-feira (23), uma criança de dois anos foi socorrida por policiais militares ao engasgar com secreção enquanto sofria uma convulsão, em Juazeiro do Norte. Na ocasião, os agentes também optaram pela manobra para salvar a vida do garoto, que teve as vias aéreas desobstruídas pelo procedimento.

A criança foi levada para o hospital e permaneceu sob observação até a equipe médica classificar seu quadro como estável.

MANOBRA DE HEIMLICH

Procedimento conhecido entre equipes de socorro, a manobra de Heimlich é um dos métodos mais eficazes em casos de engasgo. Para realizá-la, é necessário que o indivíduo execute algumas ações:

Fique atrás da criança e incline-a ligeiramente para frente. Posicione-se com os pés ligeiramente afastados para obter estabilidade. Coloque um punho fechado com o polegar virado para dentro, logo acima do umbigo da criança. Segure o punho com a outra mão. Faça uma pressão rápida e firme para dentro e para cima, em direção ao diafragma da criança Repita essa pressão abdominal em forma de “J” cerca de 5 vezes, verificando se houve a desobstrução a cada tentativa.

Caso a criança perca a consciência, os bombeiros recomendam que a manobra de Reanimação Cardiopulmonar (RCP) seja iniciada imediatamente.

É importante ressaltar que os responsáveis presentes devem acionar os serviços de emergência e permanecer realizando os ciclos de RCP até a chegada dos profissionais.

Pais e cuidadores de recém-nascidos são encorajados a fazer cursos de primeiros-socorros para aprender a efetuar os procedimentos de maneira ágil e eficaz.

Também vale lembrar que a manobra de Heimlich só deve ser feita quando a pessoa estiver realmente engasgada e com dificuldade para respirar. Se a vítima estiver tossindo ou respirando, o aconselhável é continuar tossindo.