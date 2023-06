Gêmeos nascem empelicados durante parto feito por prefeito de Aquiraz

O prefeito de Aquiraz, Bruno Gonçalves, que atua voluntariamente como médico ginecologista e obstetra, realizou um parto empelicado de gêmeos. Os bebês foram chamados de Benjamin e Esmeralda, e nasceram na manhã desta quarta-feira (21) no Hospital Geral Manoel Assunção Pires, em Aquiraz.

"Fiz meu primeiro parto empelicado. Foi uma experiência gratificante e, acima de tudo, abençoada por Deus. Um caso raro e ainda mais especial por se tratar de gêmeos. Estou imensamente feliz em presenciar o verdadeiro milagre da vida dessa família aquirazense", escreveu o prefeito ao compartilhar o vídeo no Instagram.

O que é o parto empelicado

O parto empelicado é caracterizado pela retirada do bebê - ou dos bebês, em caso de gêmeos - mantendo as membranas do saco amniótico íntegras, sem que elas sejam rompidas. Estima-se que o parto empelicado ocorra em um a cada 80 mil nascimentos.

Embora não haja uma explicação para a ocorrência, médicos afirmam que tal parto não traz riscos nem à mãe, nem ao bebê, muito pelo contrário: a criança fica protegida de contrações muito fortes do útero, o que diminui o risco de traumas.

Tais partos podem ocorrer inclusive em cesáreas, sendo desejados pelos profissionais de saúde quando a mãe tem alguma doença infecciosa — a bolsa impede o contato direto do bebê com o sangue materno.