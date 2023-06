Recém-nascidos internados ganham trajes juninos e participam de sessão de fotos; veja vídeo

Bebês internados nas Unidades de Terapia Intensiva (UTIs) Neonatal do Hospital Geral Dr. Waldemar Alcântara (HGWA), em Fortaleza, e do Hospital Regional do Sertão Central, em Quixeramobim, participaram de ensaios fotográficos com a temática de São João, nesta quinta-feira (22).

As ações nas duas unidades da rede da Secretaria da Saúde do Ceará (Sesa) foram organizadas pelas equipes de profissionais de saúde das unidades para tornar mais leves os dias de internação e espera pela alta dos bebês. Todo o trabalho foi realizado com cuidado para garantir a segurança dos bebês.

Foto: Divulgação HRSC/ Avelino Neto

Os recém-nascidos ganharam vestidos de chita e estampa xadrez, e os berços foram envoltos em bandeirolas. As sessões fotográficas foram devidamente autorizadas por cada responsável.

Legenda: Bebês ganharam elementos juninos para as fotos Foto: Bruno Brandão/Divulgação HGWA

O momento busca oferecer boas recordações para as famílias, segundo disse a médica neonatologista Juliana Tiburtino, do HGWA.

Foto: Divulgação HRSC/ Avelino Neto

"É a humanização de uma forma geral de cuidados com os bebês. Queremos engajar a mãe, que se estivesse em casa provavelmente estaria comemorando com a família. Nesse momento oportunizamos para que seja feito dentro da unidade e através disso ela recorda bons momentos dentro do hospital", afirma Juliana.

Newsletter Os destaques das últimas 24h resumidos em até 8 minutos de leitura. E-mail INSCREVA-SE