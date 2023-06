Menina de 2 anos morre durante incêndio registrado em residência no bairro Montese

Um incêndio registrado, nessa noite de domingo (25), no andar superior de uma residência provocou a morte de uma menina de 2 anos, no bairro Montese, em Fortaleza. Além dela, havia outras quatro crianças sozinhas no local. A mãe delas foi conduzida à delegacia pela Polícia Militar.

Acionado para o caso, o Corpo de Bombeiros inicialmente se concentrou em encontrar a vítima, que estava desaparecida. No entanto, durante as varreduras, os agentes encontraram o corpo dela embaixo de uma cama na casa.

"Neste momento de grande tristeza, expressamos nossas sinceras condolências à família enlutada e reafirmamos o compromisso do Corpo de Bombeiros Militar do Ceará em zelar pela segurança e bem-estar da população", lamentou a corporação, em nota.

Testemunhas informaram aos bombeiros que o "fogo teria iniciado no ventilador e se propagado rapidamente pelo imóvel”.

A edificação atingida pelas chamas era um duplex e o incêndio ocorreu no andar superior, onde as cinco crianças se encontravam sozinha. Além da vítima, as outras crianças não se machucaram e nem precisaram de atendimento médico, segundo informações da corporação.

Ao todo, quatro viaturas dos Bombeiros, incluindo equipes de combate a incêndio, salvamento e atendimento pré-hospitalar, além do Coordenador de Operações, se deslocaram até a residência.

Além da corporação, outros órgãos de segurança e emergência também prestaram apoio no caso, incluindo o Serviço de Atendimento Médico de Urgência (Samu), a Polícia Militar e a Perícia Forense do Estado do Ceará (Pefoce).

