Museus são opção para crianças nas férias em Fortaleza e Região Metropolitana

Contato com arte, brincadeiras ao ar livre, vivências na natureza e a união de conhecimento e diversão são algumas das experiências que museus e espaços expositivos podem oferecer às crianças.

A partir da aproximação das férias de fim de ano, o Verso preparou um guia com opções de museus em Fortaleza e Região Metropolitana que contam com programações especiais e atividades em geral que contemplam o público infantil. Confira!

Minimuseu Firmeza

Legenda: Minimuseu Firmeza foi recentemente reconhecido como Patrimônio Cultural de Fortaleza. Foto: Divulgação.

Recém-reconhecido como Patrimônio Cultural de Fortaleza, o Minimuseu Firmeza se destaca como opção para os pequenos ao unir arte, história e natureza.

No bairro Mondubim, o espaço cultural que foi lar do casal de artistas Nice e Estrigas Firmeza reúne acervo de obras dos dois e nomes como Antônio Bandeira, Raimundo Cela, Aldemir Martins e Chico da Silva.

Visitas individuais e de grupos devem ser previamente agendadas e nelas é possível acessar as dependências da casa-museu, exposições e aprender mais sobre a vida do casal e história da arte no Ceará e no Brasil com apoio dos profissionais de mediação.

Na área externa, a natureza é destaque, sendo possível apreciar o célebre baobá do espaço e fazer piquenique no jardim. Além disso, o espaço também acolhe programações infantis.

No próximo dia 6 de dezembro, haverá espetáculos de teatro de bonecos do XXII Festival Nacional de Esquetes Bivar no minimuseu. "Zé e a Burrinha Xecéu" e "As alegrias de Matheus e a Dança do Boi Bumbá" serão apresentados às 10 horas.

Quando: de segunda a sábado, mediante agendamento

de segunda a sábado, mediante agendamento Onde: Via Férrea, 259, Mondubim

Via Férrea, 259, Mondubim Entrada gratuita , com visitas individuais e de grupos previamente agendadas pelo WhatsApp

, com visitas individuais e de grupos previamente agendadas pelo WhatsApp Mais informações: no WhatsApp (85) 9959-2786 ou no Instagram @minimuseufirmeza

Museu de Arte da UFC

Legenda: Apresentar a arte cearense a partir do Museu de Arte da UFC é boa pedida para as férias. Foto: Mauc / Divulgação.

Levar as crianças ao Museu de Arte da Universidade Federal do Ceará é apresentar a elas alguns dos nomes mais relevantes das artes visuais do Estado.

O acervo do equipamento inclui xilogravuras, ex-votos, esculturas e coleções de nomes como Antonio Bandeira, Descartes Gadelha e Chico da Silva.

Até o dia 27, estão em cartaz ainda as exposições “Zé Pinto – 100 anos”, que reúne esculturas em sucata feitas pelo artista, e “Acervo MAUC – Aquisições Recentes: 2ª edição”.

Para dezembro, está marcada para o dia 6, de 9 às 12 horas, um ateliê de colagem com cortes de revistas. A atividade é ministrada pelo artista visual Célio Celestino e oferta 20 vagas para pessoas a partir de 12 anos de idade (menores de idade com responsáveis).

Detalhes e inscrição prévia no ateliê serão divulgados no site e nas redes sociais do Mauc.

Quando: de segunda a sexta, exceto em feriados, de 8 às 12 horas e de 13 às 17 horas, com entrada até 15 minutos antes do encerramento; funcionamento aos sábados é confirmado previamente no site ou nas redes; previsão de ateliê de colagem no dia 6/12, de 9 às 12 horas

de segunda a sexta, exceto em feriados, de 8 às 12 horas e de 13 às 17 horas, com entrada até 15 minutos antes do encerramento; funcionamento aos sábados é confirmado previamente no site ou nas redes; previsão de ateliê de colagem no dia 6/12, de 9 às 12 horas Onde: Avenida da Universidade, 2854, Benfica

Avenida da Universidade, 2854, Benfica Entrada gratuita.

Mais informações: no site, no Instagram @museudeartedaufc ou no telefone (85) 3366-7481

Museu do Bode Ioiô

Um dos personagens mais icônicos da história de Fortaleza, o Bode Ioiô tem um museu dedicado a ele. O espaço funciona na Casa do Turista do Mercado Central, que fica no subsolo do equipamento.

O projeto sociocultural destaca a história do animal que foi eleito vereador da Capital em 1922. O turismólogo e pesquisador Gerson Linhares assina a curadoria do espaço.

No acervo, há peças de arte, fotografias, cordéis, publicações e outros documentos de memória sobre o Bode Ioiô.

Além do espaço físico, o museu também promove passeios e caminhadas culturais por locais significativos e históricos de Fortaleza, além do passeio Trenzinho da História. Detalhes das atividades podem ser buscados pelo WhatsApp (85) 9 8835-9915.

Quando: de segunda a sexta, de 8 às 18 horas; sábado, de 8 às 17 horas; e domingo, de 8 às 13 horas

de segunda a sexta, de 8 às 18 horas; sábado, de 8 às 17 horas; e domingo, de 8 às 13 horas Onde: Mercado Central de Fortaleza (av. Alberto Nepomuceno, 199, Centro)

Mercado Central de Fortaleza (av. Alberto Nepomuceno, 199, Centro) Entrada gratuita , com passeios pagos

, com passeios pagos Mais informações: pelo WhatsApp (85) 9 8835-9915 ou no Instagram @museudobodeioio

Museu Ferroviário Estação João Felipe

Legenda: Entre os projetos voltados ao público infantil do Museu Ferroviário, está o "Trechinhos", que conta com acompanhamento do educativo do espaço cultural. Foto: Marilia Camelo / Divulgação.

Um passeio pelos trilhos da História. É essa a proposta do Museu Ferroviário Estação João Felipe, equipamento que celebra dois anos neste mês de novembro.

Situado em antigos galpões da RFFSA, o espaço promove um trabalho sobre a memória ferroviária do Ceará, promovendo não só exposições que incluem elementos lúdicos, mas também visitas mediadas e oficinas temáticas.

Na exposição de longa duração "Nos trilhos do tempo. Histórias da ferrovia do Ceará", elementos que encantam os pequenos incluem miniaturas de trens e uma maquete de 5 metros das conhecidas "Oficinas do Urubu", produzida pelo ferroviário metalúrgico Antônio Simão.

Nas oficinas, o museu traz ações para colorir e construir trilhos, por exemplo, atendendo crianças dos 4 aos 10 anos, além de promover outras ações regulares voltadas ao público infantil como os projetos “Trechinhos” e "Cafezinho nos Trilhos".

Todas as atividades são gratuitas e abertas ao público. Como adicional, o museu fica no Complexo Cultural Estação das Artes, composto também pela Pinacoteca do Ceará e pela Estação das Artes, que também possuem programação cultural.

Quando: visitas de quarta a sexta, de 10 às 18 horas; sábado, de 12 às 20 horas; e domingo, de 10 às 17 horas, sempre com acesso até 30 minutos antes

visitas de quarta a sexta, de 10 às 18 horas; sábado, de 12 às 20 horas; e domingo, de 10 às 17 horas, sempre com acesso até 30 minutos antes Onde: rua 24 de maio, Praça da Estação, s/n, Centro

rua 24 de maio, Praça da Estação, s/n, Centro Entrada gratuita.

Mais informações: no Instagram @museuferroviariojoaofelipe

Pinacoteca do Ceará

Legenda: Ateliê Criança Cria é uma das atividades infantis fixas da Pinacoteca do Ceará. Foto: Jorge Silvestre / Divulgação.

Por falar em Pinacoteca do Ceará, o museu também traz programações infantis fixas, sempre aos domingos. O Ateliê Criança Cria, por exemplo, oferece momentos de criação a partir de diálogo com exposições e obras em cartaz.

As próximas edições dele ocorrem nos dias 23 e 30 de novembro e 7, 14 e 21 de dezembro, em diverso horários, com inscrições por ordem de chegada.

Outra opção que também contempla os pequenos são as visitas mediadas pelos arte-educadores do museu, que têm classificação indicativa livre e podem ser conferidas por toda a família.

As próximas atividades de visita mediada estão previstas para os dias 28 e 29 e novembro e 5, 12, 13, 19, 20, 26 e 27 de dezembro.

Quando: visitas de quarta a sexta, de 10 às 18 horas; sábado, de 12 às 20 horas; e domingo, de 10 às 17 horas

visitas de quarta a sexta, de 10 às 18 horas; sábado, de 12 às 20 horas; e domingo, de 10 às 17 horas Onde: rua 24 de maio, Praça da Estação, s/n, Centro

rua 24 de maio, Praça da Estação, s/n, Centro Entrada gratuita.

Mais informações: no site ou no Instagram @pinacotecadoceara

Museu Brinquedim

Legenda: Brincadeiras e ludicidade marcam experiência do Museu Brinquedim, em Pindoretama. Foto: Museu Brinquedim / Divulgação.

Há cerca de uma hora de carro de Fortaleza, o Museu Brinquedim, em Pindoretama, promove uma experiência lúdica. O espaço reúne coleção de 500 obras assinadas pelo mestre da Cultura Dim Brinquedim.

Esse rico acervo está dividido em sete núcleos que incluem um conjunto de grandes esculturas que encantam os pequenos e os adultos. A visita é guiada por monitores e passa por manipulação de obras interativas, passeio pela chamada trilha do Saci e brincadeiras como amarelinha, bambolê e pião na área externa.

O Museu Brinquedim funciona de terça a domingo, sempre das 9 às 16 horas. O agendamento de visitas só é necessário no caso de grupos com mais de 15 pessoas. Os ingressos custam R$ 30 a inteira e R$ 15 a meia.

Crianças a partir de um ano e meio, estudantes, professores, idosos, PCDs e acompanhantes têm direito à meia-entrada. Finalmente, o museu possui lanchonete com opções de snacks e bebidas, além de permitir trazer lanches para realização de piqueniques.

Quando: visitas de terça a domingo, de 9 às 16 horas

visitas de terça a domingo, de 9 às 16 horas Onde: Estrada da Coluna, km 20, Alto Alegre, Capim de Roça, Pindoretama, Ceará

Estrada da Coluna, km 20, Alto Alegre, Capim de Roça, Pindoretama, Ceará Quanto: R$ 30 (inteira) e R$ 15 (meia)

R$ 30 (inteira) e R$ 15 (meia) Mais informações: no WhatsApp (85) 9 8254-9637 ou no Instagram @museubrinquedim

Museu do Caju

Legenda: Em Caucaia, Museu do Caju é opção singular para as férias dos pequenos. Foto: Fabiane de Paula.

Idealizado pelo educador, turismólogo e pesquisador Gerson Linhares, o Museu do Caju, em Caucaia, apresenta obras de arte, curiosidades e delícias da gastronomia ligadas ao pseudofruto. No espaço cultural, é possível ver exposições artísticas, como "Meu Caju Cajueiro" e palestras.

Outro destaque é a possibilidade de realização de piquenique na área verde do local, que ocupa uma chácara com área de 5 mil m².

No mês de dezembro, aos domingos, haverá oficina de artes com caju de 10 às 12 horas. É necessário agendamento e o investimento é de R$ 50 reais por pessoa e inclui material e, como brinde, um caju.