Praça no entorno do Dragão do Mar tem nova previsão de entrega para janeiro de 2026

As obras da Praça Almirante Saldanha, na Praia de Iracema, localizada no entorno do Centro Dragão do Mar de Arte e Cultura, seguem em andamento mesmo após liberação dos acessos parciais do espaço. Segundo a Secult Ceará e a Superintendência de Obras Públicas (SOP), o processo está na etapa final, com previsão de entrega para janeiro de 2026.

Parte dos tapumes foram retirados da obra desde o último dia 17 de novembro, o que, segundo a pasta, teve como objetivo "viabilizar o acesso do público e a realização" de dois eventos, um em novembro e outro em dezembro deste ano.

O primeiro deles, a ExpoFavela, ocorreu no Centro Dragão do Mar entre os dias 21 e 22 de novembro, enquanto o segundo, o Mercado de Indústrias Criativas, ocorrerá com realização do Ministério da Cultura de 4 a 7 de dezembro.

Conforme informações da Secult, os avanços da obra de revitalização foram "reorganizados", justamente pelo fato de que a praça também funciona como acesso de pedestres no entorno.

A obra segue, a partir de agora, para instalação de mobiliários, paisagismos e intervenções urbanas. A expectativa é de que 250 mudas de árvores estejam presentes na praça, que ainda contará com reforço de iluminação, pinturas, lixeiras, entre viários e pedestres.

Uma academia ao ar livre e uma brinquedopraça, detalhes realizados em parceria com a Secretaria de Proteção Social (SPS), ainda devem ser instaladas na praça.

Ainda de acordo com a Secult, os planos sobre a ocupação e governança do espaço ainda estão em andamento.

Obra paralisada e novos prazos

O anúncio da reforma na Praça Almirante Saldanha foi realizado no dia 11 de julho de 2024, mas dificuldades no processo de conclusão foram registradas ao longo dos últimos meses.

Entre os entraves, o primeiro ocorreu no final de 2024, quando as intervenções foram paralisadas com 12% de execução após problemas com uma primeira construtora.

Por conta disso, uma nova contratação foi necessária, resultando na retomada da obra em fevereiro de 2025, levando o cronograma até a entrega à uma atualização. Antes, a previsão apontava para a entrega no segundo semestre deste ano, data que foi reavaliada para janeiro de 2026.