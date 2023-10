Marcos Oliveira explica desistência de ida ao Retiro dos Artistas

O ator Marcos Oliveira, conhecido por ter interpretado o personagem Beiçola em "A Grande Família", usou as redes sociais, nessa quarta-feira (4), para explicar por que desistiu de morar no Retiro dos Artistas e, assim, acabar de vez com os comentários e burburinhos sobre o assunto.

O local havia reservado um espaço para o artista de 67 anos, mas ele afirmou que não recebe mais a aposentadoria. “Sendo assim, eu não poderei contribuir com nada lá, e eles precisam, afinal o 'Retiro' é um condomínio cheio de vantagens para quem vive lá. Mas eu não tenho como pagar”, disse.

O famoso afirmou, ainda, que levou um golpe e acabou se endividando. Nem mesmo os R$ 50 mil doados por Deolane Bezerra são capazes de cobrir a dívida. “O golpista que, no ano passado, fez empréstimos em meu nome, tirou até cartão de crédito nessa conta minha, e hoje tem uma dívida que seu eu for pagar agora, o dinheiro que ganhei não vence. Sem falar no consignado que ele fez”, explicou.

Marcos Oliveira também disse que tinha dinheiro para receber por direito, mas não consegue acessar por causa do golpe. “Eu tinha renda do INSS (pouca, mas tinha) e tinha direitos conexos da Globo para receber todo ano. Mas nem isso eu consigo mais, pois ele também fez empréstimos na minha conta CNPJ e como o valor dos direitos vão para essa conta, eu não consigo receber mais pois a Globo deposita e o banco toma pois tem dívida lá. Que o golpista fez em meu nome. Até para receber pagamento pelo CNPJ eu não consigo.”

Moradia no Retiro dos Artistas

O eterno Beiçola também explicou que não teria condições emocionais de morar longe as três cadelas que cria. “Te convido a escolher um dos três filhos seus para você cuidar, sabendo que dois serão abandonados/afastados de sua vida”, desafiou. Ele contou que o Retiro aceitaria apenas uma cachorra e ele não teria coragem de abandonar as outras.

Marcos comentou, ainda, que existem artistas que precisam ainda mais que ele. “Tem artista e gente da técnica em situação muito mais precária que a minha que aproveitará mais a estrutura do Retiro do que eu. Não acho justo isso, se eu posso trabalhar e ganhar o meu dinheiro para pagar minhas contas. E pagar as dívidas que estão em meu nome. Além de resolver na Justiça tudo o que o golpista me fez”, justificou.