Paolla Oliveira elogia estreia de Virginia na Grande Rio: 'Guerreira'

A estreia de Virginia Fonseca como rainha de bateria da Acadêmicos do Grande Rio, na madrugada desta quarta-feira (18), foi marcada por emoção e superação. Após o desfile, Paolla Oliveira, que já ocupou o mesmo posto na escola, fez questão de apoiar publicamente a nova representante da agremiação.

Mesmo diante das dificuldades enfrentadas na avenida, especialmente por conta do peso da fantasia, Virginia completou o percurso e recebeu elogios da antecessora. Paolla destacou a força da influenciadora e afirmou que acompanhou de perto os desafios vividos por ela durante a apresentação.

“Olha, a gente estava num lugar muito complexo, porque eu sei o que ela passou. Eu não consegui falar muito com ela; a gente se comunicou à distância. Eu estava num lugar muito perto dos jurados e aí você se concentra para chegar ali e fazer bonito para eles, né? Então foi uma passagem meio rápida. Mas a gente se comunicou, e foi lindo, foi lindo demais! Amor, ela estava linda. E guerreira, tá?”, declarou a atriz, ao portal Leo Dias.

Paolla também comentou sobre os desafios de desfilar com fantasias volumosas e relembrou sua própria experiência na avenida. “Para mim, foi a primeira vez com uma fantasia grandona, linda. Eu nem desfilei ontem, estava com uma cabeça que, até hoje, está amassada. É assim mesmo. O Carnaval tem suas exigências, né? Às vezes dói”, finalizou Oliveira.

Desabafo após o desfile

Assim que deixou a Marquês de Sapucaí, Virginia seguiu para o camarim e compartilhou o momento com os seguidores em uma live na Twitch. Visivelmente emocionada, ela revelou que enfrentou dores intensas durante o percurso.

“Chegou no meio e pensei que ia começar a chorar. Muita dor, eu nem sei como é que está o meu ombro aqui. Está vermelho, está doendo tanto, tanto. Mas eu estou vendo aqui e foi tudo muito lindo, né? Foi lindo! Estou vendo agora, como é que foi. Confesso que, na hora, eu fiquei muito tensa, muito nervosa, mas, assim, muito grata por ter vivido a experiência. Primeira vez, né? Enfim, a gente sempre tem uma primeira vez pra tudo e estou muito orgulhosa da minha primeira vez”, afirmou.