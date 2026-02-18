Vini Jr. homenageia Virginia após desfile na Grande Rio: 'Orgulhoso'

Mesmo longe da Marquês de Sapucaí, Vini Jr. marcou presença na estreia de Virginia Fonseca como rainha de bateria da Grande Rio. O atacante do Real Madrid, que entrou em campo na terça-feira (17) por uma partida decisiva da Liga dos Campeões, usou as redes sociais na manhã desta quarta-feira (18) para se declarar à influenciadora.

“Muito orgulhoso de você! Te amo”, escreveu o namorado ao respostar uma imagem da influencer, demonstrando apoio após o primeiro desfile da amada à frente da bateria da escola.

Antes mesmo de Virginia cruzar a avenida, o jogador já havia preparado uma surpresa. Durante uma live que reuniu mais de meio milhão de espectadores, ela recebeu um buquê de flores e uma pulseira de Nossa Senhora enviada por Vini. A entrega aconteceu ao vivo, arrancando reações dos fãs que acompanhavam cada detalhe da preparação para o grande momento.

Homenagem ao camisa 7

Virginia também decidiu retribuir o carinho de forma especial. Na mesma transmissão ao vivo, revelou que preparou uma homenagem ao atleta: chamou seu dentista ao Rio de Janeiro e aplicou um piercing no dente com o número 7, em referência à camisa usada por Vini Jr. no Real Madrid.

Ainda dentro da van, a influenciadora recebeu uma ligação do jogador, que elogiou a iniciativa e demonstrou entusiasmo com a estreia da namorada.

Ainda nessa terça (17), a manhã de Virginia já havia começado com demonstrações de afeto. Vini Jr. enviou uma cesta recheada de mimos para a namorada, incluindo itens de café da manhã, diversas rosas e um tênis personalizado nas cores da Grande Rio. Nas laterais do calçado, a palavra “rainha” reforçava o novo posto ocupado por ela na agremiação.