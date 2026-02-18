Morre Antônio Lisboa, o Seu Boinha, aos 69 anos

Morreu aos 69 anos Antônio Lisboa Nóbrega, conhecido como Seu Boinha, após mais de 20 dias internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) de um hospital particular em Palmas, no Tocantins. A morte foi confirmada pelo filho nas redes sociais, o influenciador Francisco Garcia, na noite de terça-feira (17).

Francisco informou que o pai faleceu às 22h24. “Comunico a todos o falecimento do meu pai, ocorrido hoje às 22h24. Agradeço a ajuda de todos e peço que continuem as orações por todos nós da família nesse momento de despedida e saudade”, escreveu.

Antônio Lisboa enfrentava uma série de complicações de saúde. Em Fortaleza (CE), ele chegou a passar por uma série de exames por conta do diagnóstico de hidrocefalia. condição caracterizada pelo acúmulo de líquido cefalorraquidiano nos ventrículos do cérebro.

O velório de Antônio Lisboa Nóbrega será realizado nesta quarta-feira (18), em Balsas (MA), no Cemitério Jardim da Paz. A missa de corpo presente está marcada para as 16h, e o sepultamento deve ocorrer às 17h30, conforme informou a família em nota de pesar.

Em seguida, ele foi levado à capital do Tocantins para tratamento e passou por cirurgia para implantação de uma válvula no crânio. Durante o procedimento, sofreu um derrame hemorrágico e precisou retornar ao centro cirúrgico. Após o sangramento, os médicos optaram por retirar a válvula implantada.

O quadro clínico se agravou nos dias seguintes, com infecções generalizadas, falência renal e dependência de aparelhos para respirar, segundo informações divulgadas pela família.

Quem é o Seu Boinha?

Natural do Maranhão, Antônio Lisboa ganhou projeção nas redes sociais ao participar de vídeos publicados pelo filho.

Conhecido pelo apelido Boinha, o aposentado passou a aparecer em conteúdos sobre o cotidiano familiar.

A repercussão nacional começou em 2021, quando um vídeo em que ele comentava, de forma descontraída, sobre a sexualidade dos filhos viralizou e ampliou o alcance do perfil de Francisco.

Artistas lamentaram falecimento

A morte de Seu Boinha gerou manifestações de pesar de artistas. O cantor Batista Lima escreveu em comentário no Instagram: “Meus sentimentos, descanse em paz!”. Já a cantora Márcia Fellipe publicou mensagem de solidariedade à família.

A postagem que comunicou o falecimento ultrapassou 95 mil comentários e 470 mil curtidas até a última atualização.