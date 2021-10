Pug: entenda tudo sobre a raça

Cara enrugada, olhos escuros e saltados, cabeça relativamente larga, mas proporcional ao corpo. Essas são algumas das principais características físicas dos cães da raça pug.

Apesar da aparência quadrada e robusta, esses animais têm um temperamento feliz, reforçado por uma expressão natural doce e afetuosa.

Compacto e de pelo curto, o pug é originário da China antiga, com registros que datam de 700 a.C.

Somente no fim do século XVI, alguns exemplares da raça foram levados à Europa como presentes dos chineses aos comerciantes europeus. A Holanda foi o primeiro país a recebê-los e, a partir de lá, adentraram o Mundo Ocidental.

Por ser um cão de pequeno porte, o pug se adapta com facilidade a espaços menores, como apartamentos. Logo, é ideal para ser cãozinho de companhia, pois aprecia colo e ficar sempre próximo ao tutor.

O pug gosta muito de comer e, se não houver controle, pode ter problemas de obesidade. Além disso, é um cão braquicefálico, ou seja, tem o focinho encurtado e achatado, que o deixa mais suscetível a problemas respiratórios.

Para sanar as principais dúvidas dos leitores sobre a raça, o Diário do Nordeste consultou o médico veterinário Samuel Bovy*, com atuação no mercado pet há mais de 12 anos.

Legenda: Samuel Bovy atua no mercado pet há mais de 12 anos Foto: Arquivo pessoal

Quanto custa um cão dessa raça?

O valor de um filhote de pug pode variar entre R$ 1,5 mil a R$ 4 mil, a depender da linhagem ou pedigree, procedência, oferta no mercado, entre outros fatores.

Qual a expectativa de vida do pug?

O pug pode viver, em média, entre 12 a 15 anos. Conforme Samuel Bovy, o que vai interferir na expectativa de vida são “as características genéticas herdadas de pais e avós, alimentação e cuidados preventivos com a saúde do pet”.

Esses cuidados, inclusive, não devem ser negligenciados, nem mesmo na pandemia. "Manter as vacinas em dia, ir regularmente ao 'Petiatra', veterinário de confiança, fornecer uma nutrição balanceada e de qualidade, é importantíssimo para a manutenção da saúde, bem-estar e qualidade de vida de seu pet", reforça o médico veterinário.

Qual o temperamento?

De acordo com o especialista, o pug tem temperamento dócil, amável e é muito ligado à família. Até mesmo com crianças, é "extremamente carinhoso e brincalhão".

Esse cão pode pesar até quantos quilos?

O peso do pug pode variar entre 6kg e 10kg. Como é um animal que gosta de comer, o tutor deve manter vigilância sobre a alimentação e controle do peso, adverte Bovy.

A obesidade pode comprometer a saúde do pet, que tem predisposição a problemas articulares, principalmente no quadril, com a displasia coxofemoral; e nos joelhos, com a instabilidade patelar.

Legenda: O peso do pug pode variar entre 6kg e 10kg Foto: Shutterstock

Como adestrar?

Por serem cães dóceis e amáveis, em geral, não há necessidade de adestrar pugs. No entanto, alerta o médico, é importante tomar alguns cuidados enquanto o animal ainda for filhote.

"É interessante trabalhar alguns condicionamentos comportamentais, como horários de alimentação, saber passear usando guia, e local específico para realizar suas necessidades fisiológicas”.

O pug solta muito pelo? É necessário cuidado especial?

Os pelos curtos, finos e lisos do pug não demandam cuidados especiais e não caem em grandes quantidades o tempo inteiro. Uma escovação por semana já é o suficiente, indica Samuel Bovy.

A maior perda de pelos dos pugs, detalha o profissional, ocorre durante o processo de muda pilosa, geralmente nos meses de setembro a novembro, durante a primavera; e de abril a junho, no outono.

Ele é mais indicado para ser cão de companhia?

Sim. O pug tem como principal aptidão fazer companhia à família. “Ele não é um cão de guarda, mas um cão cuja principal função é fornecer atenção, amor e carinho aos membros de sua família. Eles gostam de ficar junto aos tutores; são extremamente ligados emocionalmente à família”.

Esses cães dormem e lambem muito?

Além de se cansar facilmente e, consequentemente, buscar por mais descanso, esse animal é de uma “raça extremamente sociável e ligada emocionalmente à família”. Por isso, soma o médico, “utilizam o latido e a lambedura como formas de comunicação e expressão emocional”.

Legenda: Os pugs podem apresentar diferentes cores de pelo como preto, prateado, branco, tigrado e abricot (alaranjado) Foto: Shutterstock

Quais cores?

Há algumas variações na coloração da pelagem dos pugs. Eles podem ser encontrados na cor preta, branca, prata (cor do luar), tigrado, fulvo (próximo à cor creme) e abricot (alaranjado).

Quais problemas de saúde mais os acometem?

Por serem cães braquicefálicos, ou seja, com cabeça em formato achatado e o focinho de tamanho encurtado, os pugs podem apresentar problemas respiratórios e dermopatias de dobras cutâneas, especialmente na região do focinho.

Como também apresentam uma certa projeção do globo ocular para fora, a exoftalmia, é "muito comum" que esses animais tenham problemas oftálmicos, como úlceras de córnea e deficiência de lubrificação oftálmica.

"A raça não suporta extremos de temperatura, como muito calor ou muito frio. Assim, problemas de pele relacionados a temperaturas ambientes altas, somadas à alta umidade, podem levar esses pets a terem dermatopatias", afirma Bovy.

Para evitar dermatites, indica, o tutor pode limpar as dobras do pug com um algodão diariamente e sempre observar se há algum indício de inflamação no local.

Legenda: Ideal é que o pug seja transportado na cabine do avião Foto: Shutterstock

Podem ser transportados em avião?

Podem, porém, como o pug é braquicefálico e de pequeno porte, o mais recomendado é que seja transportado na cabine do avião, junto ao tutor no assento da aeronave. Antes de viajar, confira previamente as regras de cada companhia.

Deve realizar atividade física específica?

Os pugs não são cães de esporte, mas requerem atividades físicas para gastar energia. Essas atividades, contudo, devem ser diárias e moderadas.

"Deve-se ter isso em mente para não exagerar nos exercícios e ocasionar lesões osteomusculares desnecessárias", atenta o médico.

*Samuel Bovy é médico veterinário graduado pela Faculdade de Medicina Veterinária da Universidade Estadual do Ceará (Uece), especializado em Homeopatia Veterinária pela Associação Paulista de Homeopatia (APH) e com formação técnica em Neurologia. Atualmente é Diretor Clínico-Cirúrgico e co-fundador da clínica veterinária ekoSpet e clínica veterinária Dr. Bovy.