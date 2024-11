Bebê brasileira de 1 ano morre em ataques de Israel ao Líbano

Uma bebê brasileira de apenas um ano de idade morreu no último sábado (2), em Beirute, no Líbano, em um ataque israelense no subúrbio de Hadeth. Fátima Abbas, como foi identificada a criança, é a terceira brasileira morta em meio aos conflitos recentes no Oriente Médio — todas as vítimas foram menores de idade.

A morte foi confirmada pelo Ministério das Relações Exteriores. Segundo o órgão, o governo brasileiro tomou conhecimento sobre o assunto "com grande pesar e consternação".

"Ao expressar à família de Fatima Abbas as mais sentidas condolências e estender toda a sua solidariedade, o governo brasileiro reitera a condenação, nos mais fortes termos, aos contínuos e injustificados ataques aéreos israelenses contra zonas civis no Líbano e renova o apelo às partes envolvidas para que cessem imediatamente as hostilidades", completa o Itamaraty.

Família aguardava repatriação

Em entrevista ao g1, a família da bebê informou que a família aguardava repatriação para o Brasil quando sofreu o ataque.

"Minha neta estava na cadeirinha, no banco de trás, meu filho com a esposa estavam na frente e aconteceu o bombardeio. Veio um pedaço daquele míssil na barriga da minha neta. Eles correram para o hospital e fizeram cirurgia, mas estava sangrando muito. Deram 48 horas para ver se parava o sangramento, mas ela não resistiu", narrou o avô da vítima, Ali Abbas.