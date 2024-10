Bombardeios israelenses deixam ao menos 21 mortos no sul do Líbano

Bombardeios israelenses deixaram 21 pessoas mortas no domingo (27) após ataques contra três localidades do sul do Líbano. As informações são do Ministério da Saúde libanês.

Segundo a pasta, os bombardeios israelenses deixaram nove mortos e 38 feridos em Haret Saida, ao menos sete em Ain Baal e cinco em Bourj al Shemali.

Veja também Mundo Caminhão avança contra ponto de ônibus e deixa pelo menos 24 feridos no centro de Israel Mundo Ataque de Israel ao Irã: veja quem tem o arsenal mais poderoso

Israel intensificou seus bombardeios em 23 de setembro no Líbano, onde o Exército israelense diz atacar redutos do Hezbollah.

Feridos em Israel

Ainda no domingo (27), um caminhão invadiu um ponto de ônibus e deixou pelo menos 24 pessoas feridas na saída de uma base militar em Ramat Hasharon, no centro de Israel, anunciou a polícia.

As forças de segurança afirmaram que o motorista do caminhão foi "neutralizado" e há a suspeita de que o episódio tenha sido um ataque terrorista.