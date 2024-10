Caminhão avança contra ponto de ônibus e deixa pelo menos 24 feridos no centro de Israel

Um caminhão invadiu um ponto de ônibus e deixou pelo menos 24 pessoas feridas neste domingo (27) na saída de uma base militar em Ramat Hasharon, no centro de Israel, anunciou a polícia. As forças de segurança afirmaram que o motorista do caminhão foi "neutralizado" e há a suspeita de que o episódio tenha sido um ataque terrorista.

"Os primeiros elementos da investigação indicam que um ônibus parou em um ponto para deixar passageiros. Um caminhão avançou contra o ônibus e os passageiros", afirmou a polícia em um comunicado. "Civis atiraram no motorista e o neutralizaram", acrescenta a nota.

"O caminhão avançou contra um ponto de ônibus na avenida Aharon Yariv, em Ramat Hasharon", informou o Magen David Adom, equivalente israelense da Cruz Vermelha.

Feridos graves

As equipes de emergência afirmaram que quatro pessoas gravemente feridas foram levadas para hospitais da região.

O atropelamento coincide com o aniversário, segundo o calendário hebraico, do ataque do Hamas em território israelense em 7 de outubro de 2023, que desencadeou as guerras em Gaza e no Líbano.