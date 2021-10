Rede Supermercado Pinheiro ganhará mais três lojas

De costas para qualquer tipo de crise, incluindo a econômica, a rede Supermercado Pinheiro, que já tem 15 lojas em Fortaleza e no interior do Estado, anuncia: até junho do próximo ano, abrirá mais três, sendo uma delas – em fase final de construção na cidade de Aquiraz – será inaugurada até o Natal deste ano.

A informação é de fonte primário. o sócio e CEO da empresa, Honório Pinheiro, que revela: as outras duas lojas serão abertas em Maranguape e no Porto das Dunas, aonde já chegou seu concorrente Mercadinhos São Luiz, instalado ao lado do Alphaville (a loja do Pinheiro operará bem mais próximo do Beach Park).

Ele diz ainda a esta coluna que todas as lojas do Supermercado Pinheiro, em Fortaleza, e algumas do interior foram reformadas.



A da cidade de Itapipoca, por exemplo, ganhou, no último mês de setembro, além da reforma, duas salas de cinema, um parque infantil e um mix ampliado de produtos.

Já são 13 salas de cinema instaladas pelo Pinheiro em suas lojas interioranas.

Na semana passada, Honório e seu irmão e sócio Bosco Pinheiro receberam a visita do ministro chefe da Seção Econômica e Comercial do Governo da Argentina, Rodrigo Bardoneschi, que, acompanhado de comitiva, conversou sobre a comercialização de produtos argentinos, vinhos incluídos, na rede cearense de supermercados.

Na mesma última semana, quem visitou o comando do Supermercado Pinheiro foi João Carlos de Oliveira, presidente da GS1, empresa que criou e desenvolveu o famoso Código de Barras, cujas novidades estão sendo incorporadas ao setor de tecnologia da empresa cearense.



VEM AÍ O RAMAL DO SALGADO

No próximo dia 20, o presidente Bolsonaro e seu ministro do Desenvolvimento Regional (MDR), Rogério Marinho, visitarão a cidade de Russas, no Baixo Jaguaribe.

O presidente será testemunha da assinatura do Edital de Licitação, elaborado pelo MDR, para a construção do Ramal do Salgado, último trecho do Projeto São Francisco de Integração de Bacias (o penúltimo, já licitado, é o Ramal do Apodi, que beneficiará o Rio Grande do Norte).

O Ramal do Salgado reduzirá em cerca de 150 quilômetros a viagem das águas do São Francisco desde Jati até o açude Castanhão.

Essa obra consumirá, a preços de hoje, R$ 600 milhões já incluídos no Orçamento Geral da União para 2022 – um ano eleitoral, ou seja, ano de muitas obras públicas.

Tanto o Ramal do Salgado quanto o do Apodi são fruto de uma mobiliazção conjuntao que reuniu a Federação das Indústrias do Ceará, liderada pelo seu presidente Ricardo Cavalcante, e um grupo de empresários cearenses, potiguares e paraibanos do agronegócio, que se uniram pela mesma reivindicação, atendida pelo ministro Rogério Marinho e ratificada pelo presidente Bolsonaro.

CD DA AMAZON OPERARÁ NESTE MÊS

Informação do secretário do Desenvolvimento Econômico e Trabalho (Sedet) do Governo do Ceará, engenheiro Maia Júnior:

Até o fim deste mês de outubro, entrará em operação a Central de Distribuição da gigante multinacional Amazon, instalada na margem esquerda do IV Anel Viário, na geografia do vizinho município de Itaitinga.

Quem já visitou as instalações desse CD revela que, lá, tudo é digitalizado. Os produtos são estocados em ruas de prateleiras sensorizadas, o que facilitará a sua localização e a sua expedição.

A Amazon, com seu CD cearense, quer vencer a corrida pela entrega mais rápida, que, por enquanto, aqui, é liderada pela rede Magazine Luiza (Magalu), que chega, em alguns casos, a entregar no mesmo dia ou no dia seguinte do pedido.