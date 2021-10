Com alta de 20,8%, vendas em supermercados do Ceará iniciam processo de recuperação

Supermercados, quitandas, mercearias e hortifrútis do Ceará iniciaram um processo de recuperação econômica diante do arrefecimento da pandemia da Covid-19. Em agosto deste ano, as vendas nestes estabelecimentos aumentaram 20,8% na comparação com igual período de 2020.

Na comparação com 2019 (período pré-pandemia), o volume de vendas teve queda de 2,9%. Os dados são da Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (Fipe), em parceria com a Alelo, cedidos em exclusividade ao Diário do Nordeste.