Três lojas da marca Extra devem virar Assaí no Ceará; outras duas unidades serão convertidas

Com a venda de quase 70% das lojas Extra, 3 unidades da marca no Ceará devem ser transformadas em Assaí. Outras duas lojas Extra no Estado devem permanecer com o Grupo Pão de Açúcar (GPA) e seguem sem destino certo.

As informações constam em apresentação do GPA com dados da operação ao mercado financeiro. Segundo o documento, o grupo possui atualmente 21 pontos comerciais no Ceará, entre lojas Pão de Açúcar, Mercado Extra, Minuto Pão de Açúcar e Compre Bem. Dessas, cinco são apontadas como unidades Extra Hipermercado.

No cenário indicado para a pós-venda, o Ceará mantém as 16 lojas Pão de Açúcar e demais marcas e continua com dois Extra Hipermercado, que serão convertidos.

Legenda: Comunicado ao mercado detalha distribuição das lojas antes e depois da transação. Foto: Reprodução

Questionada sobre quais lojas Extra no Estado passarão a ser Assaí e quando, a empresa informou, através de nota que "GPA e Assaí vão divulgar a lista de lojas envolvidas em uma nova oportunidade, assim que estas informações sejam disponibilizadas ao mercado".

O texto ainda esclarece que o comunicado diz respeito apenas a um entendimento de negócios, restando ainda etapas a serem concluídas. A empresa também não confirmou se pretende fechar alguma unidade no Ceará nem se haverá perda de postos de trabalho.

Apesar de não divulgar quais unidades fazem parte da transação, a loja do Extra localizada na Av. Aguanambi, em Fortaleza, já comercializa produtos com preço de atacado, segundo informe visto na fachada da unidade nesta sexta-feira (15).

Legenda: Loja do Extra Hipermercado na Av. Aguanambi já comercializa produtos com preço de atacado. Foto: Kid Júnior

Anúncio

O GPA anunciou a transação, que envolve 71 pontos comerciais e R$ 5,2 bilhões, nesta sexta-feira (15). Além das vendas, o conglomerado decidiu descontinuar a marca Extra Hiper, transformando as unidades residuais em 14 lojas Pão de Açúcar, outras 14 lojas Mercado Extra e fechando outras quatro.

Conforme fato relevante, a negociação prevê que o Assaí realize o pagamento de R$ 4 bilhões ao GPA entre dezembro deste ano e janeiro de 2024. O restante (R$ 1 bilhão) será pago por um fundo imobiliário.

Além da cessão das lojas do Extra Hiper, o negócio inclui, também, imóveis próprios dos hipermercados e os que funcionam em propriedade de terceiros. Assim, os contratos de locação serão transferidos ao Assaí.

Assaí Atacadista

Na última sexta-feira (8), o Assaí Atacadista inaugurou a quinta unidade em Fortaleza e a décima no Estado. Localizada na Av. Washington Soares e batizada de Assaí Tapioqueiras, a loja recebeu R$ 57 milhões em investimentos e possui mais de 14 mil m².

Com a inauguração, a marca passa a contar com 192 unidades em todo o País, sendo 10 delas no Ceará, primeiro Estado a receber uma loja da empresa fora de São Paulo.

