Hapvida firma parceria para gerar energia solar

A Hapvida NotreDame Intermédica anunciou parceria com o grupo EDP, um dos líderes globais em energias renováveis, em um contrato de 15 anos para a autoprodução de 30,50 MWac de energia solar. Essa geração deve suprir cerca de 85% da demanda de energia das unidades da NotreDame Intermédica nos próximos anos.

A usina fotovoltaica, localizada no estado de São Paulo, é uma parceria com co-investimento 50%/50% entre a EDP Brasil e a EDP Renováveis, as duas empresas do grupo que operam no país. A transação aguarda aprovação do Conselho de Administração para Defesa Econômica (Cade).

“A iniciativa é extremamente significativa e simbólica, pois coloca a Hapvida NotreDame Intermédica na vanguarda do setor de saúde, quando o assunto é a autoprodução de energia solar”, aponta João Alceu Amoroso Lima, vice-presidente de Ambiental, Social e Governança (ASG) do Grupo Hapvida NotreDame Intermédica.

Além do contrato de autoprodução, a EDP e a Hapvida NotreDame Intermédica firmaram parceria para a migração das unidades do grupo de saúde para o mercado livre de energia e para o fornecimento de energia para essas unidades até a entrada em operação da usina solar, a partir de 2024.

“No total, 64 unidades, incluídas na estrutura de autoprodução, fizeram parte da migração do mercado regulado da operadora”, reforça Amoroso Lima. A EDP está construindo também 5 usinas solares de Geração Distribuída que irão abastecer 55% das unidades da Hapvida NotreDame Intermédica que operam em baixa tensão.