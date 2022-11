Beach Park se torna carbono neutro ao compensar emissões poluentes

O Beach Park anunciou a conquista do Selo “Empresa Carbono Neutro” no Programa Brasileiro GHG Protocol. O certificado se dá após a compensação de 141 toneladas de carbono equivalente (tCO2e) emitidas pelo parque aquático. O programa desenvolve ferramentas de cálculo para estimativas de emissões de gases do efeito estufa (GEE – sigla em português para GHC – greenhouse gases).

Cada vez mais comum, a compensação de carbono é utilizada pelas empresas para reduzir os impactos ambientais.

A certificação é conquistada por meio de projetos sustentáveis, como preservação de florestas, geração de energia renovável, tratamento de efluentes e resíduos ou substituição de combustíveis fósseis.

“Além de neutralizar, o Beach Park já procura deixar de emitir CO2 por meio de boas práticas, como é o caso do uso de energia de fontes renováveis. E assim o complexo investe numa gestão focada em práticas sustentáveis, a fim de reduzir impactos adversos de suas atividades na natureza e na sociedade. Com a obtenção do selo Carbono Neutro, o Beach Park se torna uma empresa certificada, que adota medidas que minimizam, ao máximo, a geração de CO2, neutralizando assim as emissões de gases poluentes provenientes de suas atividades”, explica o CEO do Beach Park, Murilo Pascoal.

