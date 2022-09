Centros de Distribuição: Ceará ganha novo condomínio logístico de alto padrão

O crescimento das vendas online em todo o País e a chegada de importantes players como a gigante de e-commerce Amazon têm aumentado o apetite de desenvolvedores de condomínios logísticos de alto padrão (A+ e A) no Ceará.

De olho nessa tendência, a Aurum Desenvolvimento Imobiliário, com foco no mercado corporativo, revela com exclusividade à Coluna que está com lançamento de galpões de alto padrão previsto para os próximos meses na região.

Em fase de construção, o BWDiase Business Park Fortaleza foi idealizado para receber a classificação de alto padrão. O condomínio fica no município de Itaitinga, a cerca de 30 km do centro da capital, região onde estão também outros empreendimentos do setor, como o Centro de Distribuição da Amazon.

Área de 200 mil m²

O empreendimento será um dos maiores condomínios logísticos do Ceará, com 200 mil m² de área bruta locável (ABL), 550 vagas de estacionamento para carros e caminhões, além do pé-direito de 12 metros e carga de piso para 6 toneladas por metro quadrado.

"Há dois anos, realizamos um estudo do mercado logístico no Ceará, diagnóstico dos terrenos, preço médio, e percebemos que não havia nenhuma imobiliária local dedicada a receber inquilinos de grande porte na região. Enxergamos essa oportunidade e nos preparamos para atender esse tipo de cliente”, diz Nertan Rabelo, diretor executivo da empresa.

A Aurum já contabiliza mais de 50 mil m² de galpões em negociações avançadas e as perspectivas são positivas para os próximos meses, diante da alta procura por galpões de alto padrão.

O executivo reforça que a região é carente de empreendimentos do tipo e destaca a localização geográfica privilegiada do Estado para entrada e saída de mercadorias da Europa e Estados Unidos.

“Na região, está previsto um projeto de médio prazo de infraestrutura que vai ligar o Complexo Industrial e Portuário do Pecém à Região Metropolitana de Fortaleza. Além disso, as obras de ampliação e melhoria do 4º Anel Viário devem se concretizar, facilitando o escoamento das mercadorias, seja para consumidor final ou para o porto”, afirma.

Rabelo também ponta outras iniciativas, como os investimentos nacionais e estrangeiros na construção de usinas de hidrogênio verde, lembra que Fortaleza é o maior hub de cabos submarinos de fibra ótica do Brasil e um dos maiores do mundo, além de mencionar o potencial de geração de energia eólica e solar do estado.

“Com tudo isso, a expectativa é que o processo de produção, importação, exportação, armazenagem e distribuição dê um salto no Ceará”, revela Rabelo.

Nertan Rabelo Diretor executivo da Aurum O ecossistema logístico está se desenhando para que players importantes tenham um ponto estratégico no Ceará para abastecer o Nordeste”

Cenário dos condomínios logísticos

Atualmente, o Estado tem 280.904 m² em imóveis do tipo classificados como A+ e A, de acordo com dados da plataforma Market Analytics, da SiiLA.

O número ainda é baixo frente ao estoque total de alto padrão de condomínios logísticos do Brasil, que chegou ao final do segundo trimestre de 2022 com mais de 16,6 milhões de m².

“A logística é recente no Brasil e a tendência é que aconteça uma descentralização na medida em que projetos de infraestrutura avançam em outras regiões do país, contribuindo para o escoamento das mercadorias e visando atender à crescente demanda por entregas de produtos nas regiões mais afastadas do Sudeste”, explica Giancarlo Nicastro, CEO da SiiLA.

Ainda de acordo com os dados da SiiLA, o Ceará fechou o segundo trimestre de 2022 com 99,53% dos condomínios logísticos de alto padrão locados.

