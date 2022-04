Amazon lança entregas em até um dia para 10 cidades do Ceará

O serviço da Amazon de entrega de produtos em até um dia útil chegou a 10 cidades do Ceará, informou a gigante do e-commerce.

Entre as cidades que passam a contar com o frete rápido gratuito, estão:

Fortaleza

Quixadá

Itapipoca

Russas

Tianguá

A Coluna solicitou a lista completa e aguarda retorno da empresa.

A entrega em até um dia não tem valor mínimo para compra e é destinada a clientes Amazon Prime.

Em todo o País, o serviço, lançado em 2021, foi expandido para mais 100 cidades. Além do Ceará, os estados beneficiados são Pernambuco, Rio Grande do Sul, Paraná, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Goiás e São Paulo.

Já a entrega no mesmo dia está disponível apenas em São Paulo (capital), Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Barueri, Osasco e Guarulhos.

Centro de Distribuição

A empresa possui um Centro de Distribuição (CD) no Ceará, localizado em Itaitinga, na Região Metropolitana de Fortaleza. O empreendimento foi inaugurado no ano passado.

No total, a Amazon possui 12 CDs no Brasil, distribuídos, além do Ceará, em São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Pernambuco e Distrito Federal. Esses galpões logísticos geram quase 9 mil empregos.