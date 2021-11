Com Amazon e Magalu, Ceará vive forte expansão de condomínios logísticos

Com o aquecimento do comércio online e a operação de novos centros de distribuição, o Ceará experimenta um forte aquecimento no setor de condomínios logísticos.

Esses equipamentos são grandes espaços fechados, dotados de infraestrutura de serviços para armazenagem e operação logística, podendo ser utilizados por múltiplas empresas.

Pesquisa exclusiva obtida por esta Coluna mostra que, no 3º trimestre deste ano, a ocupação desses galpões no Ceará chegou a 99,7%. São 314 mil metros quadrados de área total destinada a essa modalidade, o equivalente a quase 45 campos de futebol. O monitoramento foi realizado pela SiiLA, multinacional com atuação no mercado imobiliário comercial da América Latina.

Quais são as principais empresas?

As três principais ocupantes dos condomínios no Ceará são Magazine Luiza, Amazon e Drogasil.

Pouco mais de 30% dos inquilinos são do varejo, outros 27% pertencem ao ramo de transportes e logística, enquanto 12% são do setor de alimentos e bebidas. Essas três grandes atividades compõem as maiores fatias do mercado.

O sucesso do empreendimento Log Fortaleza II, em Itaitinga, ilustra bem o momento de expansão no setor. Informa a SiiLA que o condomínio de 45 mil metros quadrados, localizado na região do 4º anel viário, foi entregue com locação total.

A Amazon, que opera no local seu recém-inaugurado centro de distribuição, ficou com 31,7 mil m²; enquanto o Assaí Atacadista ocupa outros 12,9 mil m², conforme dados da pesquisa.

Entre julho e setembro, o mercado cearense não registrou devoluções e locou uma área total de 52.762 m², aponta a Siila.

Não fosse um estoque residual de alguns galpões em Fortaleza, que respondem pelos 0,3% de vacância, o estado teria cravado ocupação plena. Na região de Caucaia, que tem apenas áreas de alto padrão, os 37 mil m² estão inteiramente preenchidos.

De acordo com dados da plataforma da SiiiLA, os três maiores condomínios logísticos do Ceará são o LOG Fortaleza, LOG Fortaleza II e CLF – Condomínio Logístico de Fortaleza.